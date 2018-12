SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El actor Juan Darthés le brindó una entrevista exclusiva al periodista Mauro Viale en donde rompió el silencio tras la denuncia de violación por parte de Thelma Fardin. El actor pronunció un lamentable discurso donde negó la agresión sexual con un discurso machista.

"No pasó, no existió. Yo estoy muerto, estoy indignado. Estoy con una bronca increíble. No salí a hablar porque me recomendaban los médicos que no mirara", comenzó el descargo del actor.

Y continuó: "Decidí ayer mirar un poco. A partir de eso no te puedo explicar la noche que pasé cuando me enteré de todo lo que se estaba diciendo, cuando vi la denuncia. A partir de estos pensamientos muy oscuros yo dije 'ya esta yo estoy muerto'. Quiero que la gente sepa que yo estoy muerto".

"Lo único que me interesa en este momento es decir mi verdad porque quiero que la gente lo sepa. Nunca violé a nadie ni nunca acosé a nadie", manifestó en otro fragmento.

Con un discurso cargado de conceptos machistas, el actor cambió la historia de la denuncia y responsabilizó a Fardin, quien lo denunció por violación: "Yo te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación. Yo la saqué de la habitación. Yo le dije '¿estás loca? ¿qué te pasa? tenés novio'. Soy un tipo grande. Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella. ¿Cómo puedo hacer una cosa así?"

Por otro lado, reveló que se presentará ante la Justicia: "Yo voy a ir a Nicaragua, me voy a ir a presentar. Fui el único tipo que cuando dijeron algo de mi me presenté ante la Justicia. Yo no me borré, yo estoy acá. Si esto es cierto soy el primero que me mato".

Además, Darthés se refirió a la renuncia de su ex abogada Ana Rosenfeld: "No estoy de acuerdo con lo que hizo. No puedo obligar a la gente que me crea, pero la gente me condenó. ¿Cómo hago para defenderme de esto?".

Por último, el actor denunciado se refirió a su familia: "Lo único que quiero hacer es cuidar a mis hijos y a mi mujer. Lo único que me interesa. Son tres seres increíbles. Ahora estamos todos juntos. Lo único que quiero es que estén bien ellos y no me interesa saber más nada".