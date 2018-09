SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

“Creí que el dinero era de Cristina”. Eso es lo que dice, textual, José López en la declaración como arrepentido que consta en el procesamiento que dictó hoy el juez Claudio Bonadio. La diferencia con lo que publicó Joaquín Morales Solá en La Nación es notable, ya que tituló: “José López declaró que los dólares del convento eran de Cristina Kirchner”. Entre una y otra frase hay un abismo. En una, se trata de una presunción de López sobre el dinero; en la otra, que lo afirmó.

En la declaración que incluyó Bonadio en el procesamiento, López cuenta que recibió los famosos bolsos con dinero de parte de Fabián Gutierrez, un ex secretario de CFK. Es la cuarta versión que da del mismo hecho. El párrafo completo de la declaración de López dice: “Si me llamaba Fabián era porque Cristina así se lo había indicado, Fabián era Cristina. Yo me preguntaba en ese momento porque me habían elegido a mí. Es obvio que creí que el dinero era de Cristina y que quien estaba enviando a Fabián era ella, y por eso le hice caso. Fue así como me dirigí al convento, y sucedió todo lo que es de público conocimiento”.

Es obvio que creyó, dice López, pero de creer a afirmar hay una distancia considerable. Pero hay más: el pase de manos de los bolsos que relata López es del 13 de junio de 2016, pero Gutierrez dejó de trabajar con CFK el 31 de enero de 2010, tal como consta en el decreto 159 de ese año. El propio diario La Nación publicó la renuncia de Gutierrez como secretario de CFK en 2010, en el marco de una denuncia por enriquecimiento ilícito. Según consultó El Destape, Gutierrez nunca volvió al entorno de CFK, ni durante el resto de sus presidencias ni luego. El propio López dice que “Gutierrez se había ido en el año 2010, cuando me contactó pensé que era mandado por Cristina o que tenía alguna relación con ella”.

Las preguntas, entonces, son varias. ¿Porqué López pensó que Gutierrez era “mandado” por CFK si ya no trabajaba con ella? ¿Como relacionó a Gutierrez con CFK en 2016,cuando según su relato recibió los bolsos de parte de él pero “creyó” que eran de la ex presidenta? ¿Porqué no pensó que era plata del propio Gutierrez, acusado en su momento de enriquecimiento ilícito? ¿Qué fundamento tiene López para decir que un llamado de Gutierrez era automáticamente una orden de CFK? ¿Por qué es “obvio que creí que el dinero era de Cristina” y que “quien estaba enviando a Fabian era ella”? Nunca lo aclara.

“La plata no sé donde estaba antes de que me la trajeran”, afirmó también López. Por ende, ahí tampoco señala a CFK como la tenedora original de ese dinero.