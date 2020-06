La pandemia golpea los medios: el caso Mandarina, la empresa del esposo de Mariana Fabbiani

En las últimas semanas, Ángel de Brito perdió a algunas de sus “angelitas” y a miembros del equipo de “Los ángeles de la mañana”. Una suerte similar sufrieron miembros de “Confrontados”, magazine que se emite por El Nueve. Lo que algunos medios titularon como “salidas” no condicen con los testimonios de varios empleados de Mandarina, la productora detrás de la medida.

Antes de ahondar en el conflicto, sería necesario contextualizar a los lectores acerca del origen de Mandarina, la productora del empresario Mariano Chihade, esposo de la conductora Mariana Fabbiani. Según la información de inicio de la web, Mandarina es “una compañía de producción televisiva 100% independiente con 15 años de experiencia, que nació con el fin de desarrollar, producir y distribuir formatos audiovisuales tanto para la televisión local, como para las pantallas internacionales”. De ella han salido productos como los actuales programas “Mamushka”, “Los ángeles de la mañana” y “Confrontados”, entre otros ciclos y magazines.

Volviendo al eje del artículo, la inesperada salida de panelistas y cronistas de “LAM” como Lourdes Sánchez, Majo Martino y Cinthia Fernández que, uno a uno, fueron desvinculándose del programa, generó intriga en los medios. Más en pleno contexto de pandemia, donde cientos de trabajadores buscan conservar sus trabajos o idear “rebusques” para generar ingresos. Estos casos se sumaron a algunos otros de empleados de “Confrontados”, quienes se vieron fuera de El Nueve en medio de la crisis por el COVID-19.

“Cuando leí los titulares de algunos medios que comunicaron ‘la pérdida’ de cronistas de ‘Los ángeles de la mañana’ me indigné”, afirmó un empleado de El Trece a El Destape, quien asegura que Mandarina (productora detrás los ciclos mencionados) tendría planificado “deshacerse de todos los monotributistas de su firma”. A su vez, la misma fuente denuncia que los empleados monotributistas que quedaron en la firma, sufrieron una reducción de su salario a la mitad.

Del otro lado de la moneda, El Destape pudo establecer una comunicación con la firma cuestionada y, la versión oficial desdice a la fuente. La compañía expresa que no tienen monotributistas, pero sí trabajadores en planta permanente, de los que no se fue nadie. Las razones brindadas son tanto las restricciones legales como la política de la empresa. Sí reconocen la existencia de contratados aclarando que a algunos se les vencía el contrato laboral y no fue renovado por decisiones artísticas, por el contexto de pandemia.

Una de las dudas que surge es cómo una productora que apuesta a formatos como “Mamushka”, ciclo de entretenimientos donde los participantes juegan por cientos de miles de pesos, no tiene suficiente capital para bancar a los empleados. Sobre este punto la posición de la empresa es clara, cada programa es un producto independiente con un plan de costos particular que hay que respetar. Y para ejemplificar señalaron el descenso del monto otorgado en premios recientemente.

Otro punto del desacuerdo entre las partes es el de los sueldos. Pese a que desde Mandarina argumentan estar pagando al 100% los haberes y cuidar que los trabajadores a los que no les fue renovado su contrato tienen posibilidades de reinserción en el mercado laboral, fuentes de El Trece afirman que hay trabajadores que no perciben su sueldo completo sino con reducciones de hasta el 50 por ciento.

Hay un dato indiscutido y es que, de las productoras de televisión actuales, Mandarina tiene fuerte presencia en los medios de aire. Algunos hasta se aventuran a arriesgar que Chihade podría ser quien sucediese a Suar en la gerencia de El Trece si este se fuera a fin de año. Por ello la situación de los trabajadores es un punto importante sobre el que actuar y reflexionar.