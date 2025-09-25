xAI de Elon Musk acusa a su rival OpenAI de robar secretos comerciales

Imagen de archivo. Los logotipos de xAI y Grok se ven en esta ilustración.

La empresa emergente de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, demandó a su rival OpenAI ante un tribunal federal de California por presunto robo de sus secretos comerciales para obtener una ventaja injusta en la carrera por desarrollar tecnología de Inteligencia Artificial (IA).

En la demanda presentada el miércoles se afirma que OpenAI está siguiendo un "patrón profundamente preocupante" de contratación de antiguos empleados de xAI para acceder a secretos comerciales relacionados con su chatbot Grok.

"OpenAI se dirige a las personas que conocen las tecnologías clave y los planes de negocio de xAI -incluido el código fuente de xAI y sus ventajas operativas en el lanzamiento de centros de datos- e induce a esos empleados a violar su confidencialidad y otras obligaciones con xAI a través de medios ilegales", dice la demanda.

Los portavoces de las empresas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre la demanda el jueves.

xAI dijo que descubrió la supuesta campaña para socavarla al investigar las acusaciones de robo de secretos comerciales contra el exingeniero Xuechen Li, a quien ha acusado de llevar información confidencial al desarrollador de ChatGPT en una demanda separada. Li aún no ha respondido a las acusaciones.

xAI ha demandado por separado a Apple ante un tribunal federal por supuesta conspiración con OpenAI para suprimir plataformas rivales. Apple aún no ha respondido a la demanda.

Musk también ha demandado a OpenAI por su conversión en una empresa con ánimo de lucro, mientras que OpenAI ha contrademandado a Musk por acoso.

La nueva demanda de xAI forma parte de una batalla legal más amplia entre Musk y OpenAI, de la que es cofundador, y subraya la competencia en Silicon Valley por contratar talentos relacionados con la IA y ganar cuota de mercado en el floreciente sector.

Según la demanda, OpenAI contrató, además de a Li, al exingeniero de la empresa Jimmy Fraiture y a un alto ejecutivo de finanzas no identificado para obtener secretos comerciales de xAI. Fraiture, que no está acusado en la demanda, no pudo ser localizado inmediatamente para hacer comentarios.

Con información de Reuters