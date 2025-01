La CIDH otorgó medidas cautelares en favor de Nahuel Gallo detenido en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre pasado. El organismo regional estableció la decisión a través de la resolución 1/2025, tras considerar que el gendarme se encuentra en "una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable". En las últimas semanas, las autoridades del país sudamericano dieron a conocer que Gallo fue procesado, pero no revelaron su paradero, situación que volvió aún más tensa la relación con Argentina -cuyos vínculos diplomáticos están rotos desde agosto-. La decisión se da conocer a horas de que la esposa manifestara su "temor" por la posible "influencia negativa" que a su entender podría generar el encuentro de este sábado en Casa Rosada entre Javier Milei y el candidato a la presidencia por la oposición Edmundo González Urrutia, que reclama su triunfo sobre Nicolás Maduro en las elecciones pasadas.

En el documento, la CIDH insta a Venezuela a que tome una serie de medidas para proteger "los derechos a la vida e integridad personal" de Gallo, sin embargo, cabe aclarar que el país se retiró del sistema interamericano de derechos humanos en 2013 tras denunciar la Convención de Derechos Humanos e, inclusive, está fuera de la CIDH desde que se retiró de la Organización de Estados Americanos (OEA), en 2019.

"Me da muchísimo temor porque siempre yo desde el primer momento lo que he tratado de decir es que no fue político", dijo en entrevista con Radio Con Vos María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, el jueves por la tarde, luego de que se conociera el inicio de la gira por América Latina de González Urrutia en Argentina. Gallo, según la versión del Gobierno argentino y de Gómez, viajó a Venezuela para visitar a su familia, pero fue detenido en el paso del Puente Paula Santander, que une Colombia con Venezuela porque las autoridades del país sospecharon de los posibles vínculos del efectivo con los servicios de inteligencia argentinos y, luego, lo procesaron por "acciones terroristas" y "vínculos con la extrema derecha internacional" con la que planeaban realizar acciones para "desestabilizar al país".

En tanto, desde que se supo sobre su detención, Argentina sostuvo que se trata de una detención "arbitraria e ilegal".

"Desde el día de su detención, se desconoce el paradero" de Gallo, precisa el comunicado de la CIDH sobre la resolución que hace un recorrido sobre los distintos hechos que se sucedieron desde que se conoció la detención de Gallo y reconstruye incluso lo que sucedió aquel día.

En ese contexto, desde la CIDH señalaron que más allá de la información dada por los funcionarios venezolanos sobre Gallo, no aportaron "detalles sobre el motivo de su detención, cargos que se le imputan, lugar donde está detenido, ni cuáles eran sus condiciones físicas o de salud". Aunque especificaron que el gendarme se encuentra con abogados a quienes tampoco les dieron información sobre su paradero.

La negativa de dar información tanto a sus representantes, como a su familia, a las autoridades argentinas e interamericanas -que hicieron un pedido el pasado 23 de diciembre- fue considerada por la Comisión como una situación de "desaparición forzada" y que "no existe, a nivel interno, posibilidades de pedir protección a favor" de Gallo.

En función de esa situación instaron a Venezuela a que adopte las siguientes medidas:

informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino; precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos; indique de manera expresa el tribunal que conocería su causa penal, de existir esta, o las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha; permita la comunicación del beneficiario con su familia y representantes legales de confianza dándoles acceso pleno a su expediente penal, de existir; y posibilite que tenga comunicación con el país del que es nacional; y informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

"El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables", dice el comunicado sobre la decisión tomada.

Luego de la medida cautelar de la CIDH, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó un comunicado en el que repudió y condenó la "detención arbitraria" de Gallo y lo consideró un "crimen de lesa humanidad".

Milei y González Urrutia en Casa Rosada, luego a Uruguay

El opositor antichavista Edmundo González Urrutia anunció este jueves que iniciará una gira internacional que comenzará en Argentina, en un encuentro que concretará este sábado con el presidente ultraderechista, Javier Milei. La intención es reunir apoyos a lo largo de la región para llegar al 10 de enero, fecha del traspaso de mando, para reclamar el triunfo en los comicios pasados que la Cámara Nacional Electoral (CNE) y luego la Justicia, en realidad dio al ya dos veces mandatario Nicolás Maduro.

Las elecciones del 28 de julio, que se llevaron adelante al cabo de meses de diálogos entre oficialismo y oposición que se cerraron en el Acuerdo de Barbados, se tiñeron de dudas luego de que las autoridades electorales dejaran pendiente la transparecia del escrutinio definitivo con el que le dieron el triunfo a Maduro.

En cuanto a González Urrutia, estuvo casi un mes como refugiado en la embajada de Países Bajos en Caracas y se fue de Venezuela a España con un pedido de asilo una vez que las autoridades lo denunciaron por armar una suerte de órgano electoral paralelo a través de los testigos electorales con quienes supuestamente lograron recabar toda la información sobre los resultados y que fueron publicados en una página paralela. Sobre él, además, el Gobierno de Maduro ofreció una recompensa de 100 mil dólares para quien aporte datos sobre el paradero de González Urrutia.

En un comunicado publicado este mismo viernes, González Urrutia informó que tras la visita a la Casa Rosada, viajará a Uruguay, en donde será recibido por el presidente, Luis Lacalle Pou.