Crece la tensión en Venezuela: denuncian el secuestro del yerno de González Urrutia, pero insisten en que asumirá

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia.

Faltan tan sólo tres días para la asunción del nuevo Gobierno en Venezuela y la tensión sigue en aumento. Mientras que el presidente, Nicolás Maduro, prepara el acto para el viernes poder asumir su tercer mandato -el que ganó, según proclamó la Cámara Nacional Electoral tras los comicios del 28 de julio, pero que la oposición rechaza porque no se publicaron las actas-, el candidato opositor Edmundo González Urrutia -que también proclama su triunfo y prevé regresar a su país para asumir- denunció que su yerno fue “secuestrado” esta mañana y que se encuentra “desaparecido”. Al mismo tiempo, Chile se sumó a Paraguay y puso fin a la misión diplomática venezolana en el país. “Se está decidiendo el futuro de la democracia de las Américas”, dijo la dirigenta antichavista María Corina Machado en conferencia de prensa este mediodía, mientras el Gobierno chavista la acusa de querer imponer un nuevo Juan Guaidó.

Pasan las horas y el tiempo parece no alcanzar para la cantidad de cosas que suceden. “Esta mañana fue secuestrado mi yerno Rafael Tudares. Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio a clases, lo interceptaron hombres encapuchados, vestido de negro, lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron. A esta hora se encuentra desaparecido”, escribió González Urrutia.

El candidato opositor se encuentra en Estados Unidos en el marco de una gira en la que busca consolidar consensos y apoyos de liderazgos de América para llegar al 10 de enero e ingresar a su país, ir hasta la Asamblea Nacional y asumir la presidencia que reclama desde las elecciones, sobre las que denuncia fraude de parte del Gobierno a cargo de Maduro, que no mostró las actas del escrutinio al momento de proclamar al ganador de la contienda. El antichavista decidió suspender el resto de su agenda en ese país y concentrarse en sus planes para, según dice, volver a Caracas esta semana. Para ello, apuró su viaje a Panamá, donde se espera lo encuentren un grupo de ex presidentes que lo apoyan.

El dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática-Plataforma de la Unidad Democrática (MUD-PUD), hizo una primera parada en Argentina, el sábado pasado para reunirse con el presidente, Javier Milei, y otros integrantes del Gobierno; luego pasó por Uruguay y desde el domingo está en Estados Unidos en donde se encontró ya con el mandatario, Joe Biden; dirigentes republicanos y demócratas, así como con representantes del gabinete de Donald Trump, que asumirá el 20 de enero.

Chile puso fin a las relaciones con Venezuela

El 28 de julio, los ojos de la región y del mundo se posaron sobre Venezuela -el mayor reservorio de petróleo del planeta y, por lo tanto, punto estratégico a nivel energético-. Las elecciones se realizaron al cabo de meses de diálogo con la oposición que estuvieron mediadas por Noruega y acompañadas por México, Colombia y Brasil, entre otros. Al cierre del día, el hecho de que no hubiera sido mostrado el escrutinio final, tiñó el resultado de un manto de dudas que parte de la oposición nucleada en la MUD-PUD denunció como fraude. Luego que la CNE proclamara a Maduro como presidente electo varios países decidieron desconocer los resultados y el Gobierno respondió rompiendo las relaciones diplomáticas, entre ellas, las de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

En ese interín, Chile había decidido mantener la misión diplomática en su país. El presidente, Gabriel Boric, aunque al margen, se mantuvo en una línea compartida con México, Brasil y Colombia de sostener los vínculos, hasta ahora, que puso fin a la misión del embajador Jaime Gazmuri.

“Esta medida responde a la evolución de los hechos a partir de las elecciones presidenciales”, justificaron y denunciaron que el Gobierno mantiene a Maduro en el marco de un “fraude electoral”. “Chile espera que Venezuela pueda retomar la senda de la democracia y de la promoción y protección de los derechos humanos, valores que hoy se encuentran ausentes en ese hermano país”, cierra el comunicado difundido por la Cancillería de Chile.

Movilizaciones en Venezuela y en distintos puntos del país

“Se está decidiendo el futuro de la democracia en las Américas. Lo que estamos viviendo en Venezuela trasciende nuestras fronteras y tendrá un enorme impacto, no solamente para otros países como Cuba y Nicaragua, que están sometidos a tiranías, sino en el fortalecimiento de las instituciones democráticas de toda la región”, dijo en el comienzo de una conferencia de prensa este mediodía María Corina Machado, la dirigenta antichavista que quiso ser candidata de la oposición, pero no pudo porque está inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos por acusaciones de corrupción.

El candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, junto con el asesor de Seguridad Nacional, designado por el Presidente electo Donald Trump, Mike Waltz.

Más allá de eso, Machado fue sostén y espaldarazo de González Urrutia y, ahora, aseguró que se avecina "una gesta histórica" en la que incluye al pueblo venezolano de cara a este 9 de enero, para cuando planean realizar manifestaciones en las calles del país a la espera de que Urrutia que, según aseguró el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, ingresará acompañado por una comitiva de ocho ex jefes de Estado. Entre ellos, Vicente Fox (México), Felipe Calderón (México), Jamil Mahuad (Ecuador), Jorge Quiroga (Bolivia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso (Panamá) y Laura Chinchilla (Costa Rica).

Machado habló con un tono fuertemente triunfalista y dio poca información sobre cómo será el ingreso y la supuesta juramentación de González Urrutia, aunque dio algunas claves: “El que se juramenta ante el 10 de enero ante la Asamblea Nacional es el presidente”, sostuvo, dando a entender que hasta allí llegará el veterano diplomático para exigir el cargo. También señaló que González Urrutia mantuvo una “reunión muy fructífera” con quien será el asesor en Seguridad Nacional de Trump, el retirado boina verde del Ejército, Mike Waltz.

El candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, junto con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

“Estoy convencida de que es la primera vez en 25 años que todos los intereses están alineados con los intereses democráticos en Venezuela”, también sostuvo al responder una pregunta sobre el lugar que puedan tomar las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que hasta ahora parecieran no haber demostrado grietas con su alineamiento con la gestión oficialista. “Están descontentos”, dijo. Más allá de que avizora una gesta histórica para este jueves, no toda la oposición que forma parte de la MUD-PUD se manifestó al respecto en apoyo a una supuesta juramentación de alguien que no sea Maduro.

Eso en sintonía con el mensaje que dejó González Urrutia para ellos: "Nuestras fuerzas armadas están llamadas a hacer garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular", dijo ayer en un video que compartieron a la prensa. “Veremos qué pasa el 10. Si no pasa eso, pasarán otras cosas. No podemos anticipar. El 9 es el momento de reivindicar el 28”, cerró.