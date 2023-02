Francisco reiteró que no piensa en la renuncia: "No está en mi agenda por el momento"

El papa Francisco aseguró que una eventual renuncia al pontificado "no está" en este momento en su agenda y defendió que el cargo sea "ad vitam", es decir a perpetuidad.

"Es verdad que escribí mi dimisión dos meses después de las elecciones y entregué esta carta al cardenal Bertone. No sé dónde está la carta. Lo hice por si tengo algún problema de salud que me impida ejercer mi ministerio y no soy plenamente consciente para dimitir", planteó el Papa en un diálogo con jesuitas africanos de inicios de febrero dado a conocer este jueves por la revista La Civiltà Cattolica.

Jorge Bergoglio, de 86 años y en su cargo desde marzo de 2013, ya había revelado a fines de 2022 que pocas semanas después de ser elegido había dejado lista una carta de renuncia en caso de no poder continuar con el Gobierno de la Iglesia, aunque ya entonces negó que ese momento vaya a darse o fuera siquiera inminente.

"Sin embargo, esto no significa para nada que la renuncia de los Papas deba convertirse en algo así como una moda, algo normal", enfatizó Francisco en esa dirección en el diálogo con jesuitas en República Democrática del Congo.

El Papa reconoció que su antecesor Benedicto XVI "tuvo el valor de hacerlo porque no quería seguir adelante a causa de su salud", al dimitir en 2013.

"Esto no está en mi agenda por el momento. Creo que el ministerio del Papa es 'ad vitam'. No veo ninguna razón para que no sea así", sentenció luego Francisco.

"Piensen que el ministerio de los grandes patriarcas es siempre vitalicio. Y la tradición histórica es importante. Si, por el contrario, le hiciéramos caso a los chismes, ¡entonces deberíamos cambiar de Papa cada seis meses!", agregó luego para desmentir cualquier posibilidad cercana de renuncia.

En otro diálogo con jesuitas durante su gira africana de seis días a inicios de febrero, Francisco había enfatizado también que no se le pasaba "por la cabeza" la eventual renuncia.

"Pero escribí una carta y se la entregué al cardenal Bertone. Contiene mi dimisión en caso de que no me encuentre en el estado de salud y conciencia para poder renunciar", agregó en una conversación que tuvo con miembros de la Compañía de Jesús de Sudán del Sur.

En ese marco, Francisco recordó que su antecesor de la primera mitad del siglo XX "Pío XII también escribió una carta de renuncia, como prevención en el caso de que Hitler se lo llevara a Alemania. En ese caso dijo que capturarían a Eugenio Pacelli y no al Papa".

Con información de Télam