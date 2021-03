Medios norteamericanos denuncian que grupos de laboratorios intentan hacer lobby para que la administración del Joe Biden castigue a Hungría, Colombia, Chile y otros países por intentar aumentar la producción de vacunas y terapias Covid-19 sin el permiso expreso de las compañías farmacéuticas.

Las sanciones están siendo impulsadas por la industria de los medicamentos, altamente corporativizada en los Estados Unidos, que ha presentado cientos de páginas de documentos a la Oficina del Representante de Comercio de los EE. UU, por las que argumentan que estas acciones "representa cualquier esfuerzo para desafiar las protecciones básicas de propiedad intelectual", asegura el medio The Intercept.

"La industria farmacéutica ha criticado duramente cualquier intento de compartir patentes de vacunas o el conocimiento tecnológico necesario para fabricarlas, a pesar de la necesidad global. Según una estimación, los países ricos que representan solo el 16 por ciento de la población mundial ya han obtenido más de la mitad de todos los contratos de vacuna Covid-19", refuerza.

"Y las proyecciones actuales muestran que gran parte del mundo en desarrollo y de ingresos medios no logrará la vacunación generalizada durante años. Algunas proyecciones predicen que los países de bajos ingresos como Malí, Sudán del Sur y Zimbabwe pueden no lograr niveles significativos de vacunación hasta principios de 2024".

Actualmente las vacunas de las empresas Pfizer y Moderna cuestan significativamente más que otras que se encuentran aprobadas y en oferta. El grupo de presión Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) y BIO, que representan las firmas farmacéuticas más grandes del mundo como Pfizer, Gilead Sciences y Johnson & Johnson, le solicitó que la administración de Biden "persiga una variedad de iniciativas de aplicación" y "use todas las herramientas y apalancamiento disponibles para garantizar que los socios comerciales de Estados Unidos" para que se respete la propiedad intelectual por sobre la lucha humanitaria contra el coronavirus.

"Los dos grupos gastaron colectivamente más de $ 38 millones en cabildear a los funcionarios federales el año pasado, y las empresas miembro mantienen amplios vínculos con destacados grupos de expertos, legisladores y académicos activos en dar forma a la respuesta política a la pandemia. Otros grupos financiados por la industria farmacéutica, como la Cámara de Comercio de EE. UU., La Asociación Nacional de Fabricantes, la Alianza para el Control del Comercio y la Asociación de Propietarios de Propiedad Intelectual, hicieron demandas similares a la administración para que tomara medidas contra los países que desafían los derechos de propiedad intelectual corporativos en respuesta a la pandemia", remarca el medio.

Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, se burló de las propuestas para compartir la propiedad intelectual como "tonterías" y "peligrosas" en un foro de la industria el año pasado. Las vacunas están aportando a las compañías farmacéuticas 21.000 millones de dólares solo este año, según una estimación de Bernstein Research.