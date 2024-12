El expresidente de Uruguay José Mujica ya se encuentra internado en el sanatorio Casmu de Montevideo, donde será intervenido y para colocarle un stent para combatir las complicaciones derivadas de la radioterapia a que se sometió para tratar el cáncer. La información fue dada a conocer por la Asociación de la Prensa del Uruguay. “Es para que le permita mantener la alimentación como venía hasta ahora", indicó la médica personal del exmandatario, Raquel Pannone.

"Después del viernes vamos a poder hablar de algo más, si es que tenemos algo más para decir", aclaró Pannone tras ser consultada sobre el estado general de salud de Mujica y explicó que "se alimentando por boca y está teniendo un poco de dificultad y vamos a ver qué hacer y cómo". También precisó que el exmandatario padece fibrosis a nivel del esófago.

En el último mes, Mujica tuvo varias apariciones en los medios de comunicación. Sobre todo durante la Cumbre de Jefes de Estado que se realizó en la capital del país. Ese día, los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, entregaron las más altas condecoraciones de sus respectivos países en reconocimiento a su trayectoria como militante y político de la izquierda latinoamericana.

El día que Mujica dio a conocer su enfermedad: “Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, y se gasta y se va”

El 29 de abril de este año, Mujica anunció en una rueda de prensa sobre la enfermedad que padece: "Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años", dijo.

Ese día, dejó un mensaje para la juventud: “Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, y se gasta y se va”, dijo y apuntó: “El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo”. Y cerró: “Estoy agradecido y que me quiten lo bailado”.

Poco tiempo después, contó que el tumor era maligno y debía tratarse con radioterapia, procedimiento que se llevó a cabo en Montevideo. En agosto, Mujica fue ingresado nuevamente en el sanatorio debido a que las dificultades para alimentarse generadas por el tratamiento de radioterapia empeoraron su función renal.

No obstante, Pannone indicó en ese momento: "La radioterapia fue muy buena y tenemos fuertes convicciones de que el cáncer se curó, que no tiene más. Le hicimos varias veces tomografías en estos días en diferentes lugares y eso muestra que no hay evidencia del tumor".

En septiembre, Mujica fue intervenido quirúrgicamente y le hicieron una gastroestomía para alimentación. "Esta gastroestomía nos permite un acceso para el alimento y la hidratación seguro, con un buen flujo y poder permitir que, mientras esto transcurre, el esófago se pueda ir reparando naturalmente. A eso es lo que apostamos: a tenerlo mejor nutrido, bien hidratado y darle tiempo al esófago para cumplir las etapas naturales de recuperación", puntualizó Pannone tras la intervención.