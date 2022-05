Lacalle Pou viajó al Reino Unido para negociar acuerdo de libre comercio

El presidente uruguayo visita por primera vez el Reino Unido. Se reunió con Boris Johnson y acordó afianzar los vínculos entre ambos países.

El presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, insistió en abrirse de la posición del Mercosur para negociar tratados de libre comercio (TLC) con el Reino Unido, Turquía y China. Las declaraciones fueron realizadas en el marco de su primera visita oficial por invitación del primer ministro británico, Boris Johnson, en donde planearon profundizar los vínculos económicos y comerciales. Que un mandatario uruguayo cruce el Atlántico no es algo cotidiano. De hecho, esta es la segunda vez que un presidente lo hace en visita oficial. La historia marca que el anterior fue Luis Alberto Lacalle Pou (padre), en 1993.

"Pese a que son miembros de un grupo distinguido como es el Mercosur y estamos afín a encontrar nuevas formas juntos", añadió dijo Johnson, quien luego consideró: "Hay mucho de lo que podemos hacer, así que gracias por venir a Londres. Es bueno verte". Además, en un comunicado el gobierno británico aseguró que Lacalle Pou se comprometió a cerrar las brechas entre ambos países, a intensificar el comercio y las inversiones en las industrias, incluyendo las farmacéuticas y tecnológicas.

"Gracias por la invitación señor primer ministro, voy a usar sus palabras: es el momento. Es el momento en comercio, es el momento en fortalecer las relaciones, muy antiguas relaciones, así que las podemos llevar al siguiente nivel", fue la respuesta de Lacalle tras el encuentro en 10 Dowining Street.

Esta no es la primera vez que Lacalle Pou se desmarca de sus socios comerciales. La semana pasada, en una entrevista en el ciclo Democracia y Desarrollo, en Argentina, se manifestó en la misma línea y sobre Argentina y Brasil, sostuvo: “Si se quiere acompañar se acompaña, si no, con gusto vamos solos y no vamos a violentar el Mercosur, al cual pertenecemos y cumplimos todas las normas”. Esto, pese a que la postura de la alianza es de no permitir que los países negocien acuerdos por fuera del bloque, sino que se debe hacer de manera conjunta y con aprobación de los parlamentos de los respectivos países.

En el mismo sentido, habló en la presentación que hizo en la organización Canning House -una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a la discusión de asuntos sociales, políticos y económicos de Latinoamérica-, en el centro financiero de Londres. El periódico uruguayo El Observador, explicó acerca de la posibilidad de alcanzar un TLC con el Reino Unido: “Vamos a acudir a nuestros socios, pero hoy en día no lo quieren hacer. No quieren hacerlo tan rápidamente y nosotros sí que necesitamos hacerlo rápido. Hemos conversado con Turquía, China y esperamos iniciar estar conversaciones con Reino Unido. Quien sea que quiera establecer estas conversaciones con Uruguay tendrá un diálogo abierto”.

“Estamos haciendo cosas que apuntan, desde la política nacional., las iniciativas y facilidades que estamos creando, a que la gente pueda invertir y venir a vivir a nuestro país. Tenemos exoneraciones fiscales para la inversión, establecimos los requisitos para que se pueda obtener la residencia y en un año y medio hemos recibido más de 14 mil personas, principalmente de Argentina, que han venido a vivir a nuestro país”, dijo y destacó que su país es un “centro fuerte” para las grandes industrias.

La delegación oficial uruguaya viajó el sábado y permanecerá hasta este martes. La integran el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés; el canciller, Francisco Bustillo; la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini; el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé y el jefe de gabinete de la Cancillería, Fernando López Fabregat. Antes de cerrar su visita, el presidente mantuvo un encuentro con el príncipe Carlos, heredero de la corona británica.