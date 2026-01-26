Rutte, de la OTAN, pide flexibilidad a la UE sobre cómo Ucrania puede utilizar el préstamo para armas

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se dirige a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica

Los países de la Unión Europea ‍deben mostrar ⁠flexibilidad sobre cómo Ucrania puede utilizar el préstamo de 90.000 millones de euros (106.800 millones de dólares) de la UE para comprar armas y ‌financiar su presupuesto, ⁠dijo el ⁠lunes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ‍quien añadió que Bruselas no debe ⁠imponer la política ‌de "Comprar UE" a toda costa.

"Les insto encarecidamente que garanticen la flexibilidad en la ‌forma ‌en que se pueden gastar estos fondos y que no sean excesivamente restrictivos ​con las condiciones de 'Comprar UE'", dijo a los miembros del Parlamento Europeo.

"Europa está construyendo ahora su industria de defensa y eso es ‍vital, pero por el momento no puede proporcionar ni de lejos lo que Ucrania necesita ​para defenderse hoy y disuadir mañana".

(1 dólar = 0,8427 euros)

(Información ​de Andrew Gray; escrito por Benoit van ⁠Overstraeten; edición de Inti Landauro; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)