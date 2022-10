Putin decreta la ley marcial en territorios de Ucrania anexados por Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, impuso hoy la ley marcial en las cuatro provincias ucranianas que anexó por decreto y las autoridades de ocupación empezaron a evacuar a los civiles de la estratégica ciudad de Jerson, en el sur, ante el avance de la contraofensiva comandada por Kiev.

"He firmado un decreto para imponer la ley marcial" en las cuatro entidades anexionadas a fines de septiembre en el sur y el este de Ucrania, dijo Putin en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, refiriéndose a Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia.

La ley marcial rusa permite reforzar el poder militar, aplicar toques de queda, limitar desplazamientos, imponer la censura militar en las telecomunicaciones, prohibir concentraciones públicas y detener a ciudadanos extranjeros, entre otras medidas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El anuncio se dio a conocer poco después de que las autoridades prorrusas iniciaran la evacuación de Jerson, la primera ciudad conquistada por las tropas de Moscú tras el inicio de la invasión de Ucrania, el 24 de febrero.

La localidad es objeto de una contraofensiva de Kiev, que ya recuperó varios territorios del este y el sur.

Vladimir Saldo, jefe de las autoridades de ocupación, indicó que la retirada y la evacuación de los civiles es una media preventiva y prometió que las fuerzas rusas seguirán luchando contra las fuerzas ucranianas "hasta la muerte".

Las autoridades prorrusas, que solo permiten traslados hacia Rusia o hacia territorios controlados por Moscú, indicaron que esperan transportar hasta 60.000 civiles en un plazo de seis días.

Ucrania acusó a Rusia de intentar aterrorizar a la población de Jerson organizando la evacuación con "mensajes falsos" sobre ataques contra la ciudad.

Un diputado ucraniano de la provincia, Serguei Khlan, comparó esa evacuación de civiles a una "deportación".

Cerca de cinco millones de habitantes de las zonas del sur y el este Ucrania anexionadas por Moscú se hallan en Rusia, indicó el secretario del Consejo ruso de Seguridad Nacional, Nikolai Patrushev.

Por su parte, Rusia lanzó desde la semana pasada una campaña de ataques con drones y misiles contra la infraestructura eléctrica de Ucrania, en víspera de la llegada del invierno boreal.

En ese marco, la presidencia ucraniana anunció que a partir de mañana restringirá el uso de la electricidad.

"Hoy el enemigo ha destruido nuevamente instalaciones de generación de energía", por lo cual "se hace necesario reducir el uso de electricidad", declaró el jefe adjunto de la administración presidencial, Kirilo Timoshenko, citado por la agencia de noticias AFP.

Ucrania y sus aliados occidentales acusaron a Moscú de utilizar drones fabricados en Irán en esos ataques, algo que para el presidente ucraniano Volodimir Zelenski es una señal de fracaso "militar y político".

El gobierno ruso aseguró que ignoraba si su ejército utilizaba drones iraníes en Ucrania y la diplomacia de Teherán aseguró que estas afirmaciones "no tienen fundamento".

La Unión Europea (UE) afirmó hoy que recabó "pruebas suficientes" de que los drones utilizados por Rusia en Ucrania fueron suministrados por Irán y que está trabajando en un plan de sanciones.

El órgano legislativo del bloque, el Parlamento Europeo, otorgó hoy el premio Sájarov de Libertad de Conciencia al "valiente pueblo" ucraniano, que se "resiste" y "combate" por sus "convicciones".

El premio Sajarov de Libertad de Conciencia 2022 es para el "valiente pueblo de Ucrania, representado por su presidente, líderes electos y la sociedad civil", anunció la titular del legislativo, Roberta Metsola, informó la agencia de noticias Europa Press.

"El pueblo ucraniano está luchando para proteger sus hogares, su soberanía, su independencia y su integridad territorial, pero cada día también está luchando por la libertad, la democracia, el estado de derecho y los valores europeos", agregó.

Queda por ver si será el propio Zelenski el que recoja en persona el galardón en la tradicional ceremonia en el último pleno del año en Estrasburgo, en diciembre.

Este año, los otros candidatos finalistas eran la Comisión de la Verdad de Colombia y el activista australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

Dentro de un bloque que se muestra alineado en su apoyo a Kiev, el expremier italiano Silvio Berlusconi provocó controversia hoy en Italia por sus ataques a Zelenski y por haber reanudado sus lazos de amistad con Putin, que le envió vodka al magnate por su cumpleaños.

Esas declaraciones de Berlusconi amenazan al futuro gobierno de derecha y extrema derecha italiano antes de que nazca y suscitaron la inmediata reacción de la probable futura primera ministra, Giorgia Meloni, quien reiteró en un comunicado su posición a favor de la UE y de apoyo a Ucrania contra la invasión rusa.

"Quien no esté de acuerdo con este pilar no podrá ser parte del gobierno, a costa de no ser gobierno", planteó Meloni en una nota en la que respondió de forma inequívoca a las filtraciones de su por el momento aún socio.

Con información de Télam