Occidente puede ofrecer garantías de seguridad a Kiev tras el conflicto, asegura Scholz

Países occidentales están dispuestos a ofrecer ciertas garantías de seguridad a Ucrania después de que termine la guerra con Rusia, afirmó el canciller alemán, Olaf Scholz.

"Creo que (las autoridades ucranianas) saben que estamos dispuestos a organizar algún tipo de garantía para este país para un futuro período de paz, pero aún no hemos llegado a ese punto", dijo Scholz en una entrevista con la cadena CNN.

El mandatario reiteró que Occidente no tomará decisiones sobre la solución del conflicto en vez de Ucrania, pero calificó la retirada de las tropas rusas como la base de las conversaciones de paz

Scholz dijo además que el presidente ruso, Vladimir Putin, subestimó la unidad de Occidente en su apoyo a Ucrania.

"Juzgó mal la unidad de Europa, Estados Unidos y de los amigos de Ucrania, así como del continuo suministro de armas que brindamos a Ucrania", contestó el líder germano, citado por la agencia de noticias alemana DPA.

Consideró además que por esto los ucranianos pudieron defender a su país.

"Y podrán seguir haciéndolo en el futuro", reiteró Scholz, al confirmar que habrá más suministro de armas.

"Ahora somos el mayor defensor de Ucrania en la Europa continental, y seguiremos siéndolo", subrayó Scholz.

A su vez, confirmó que está "coordinando" junto con Estados Unidos y otros países "amigos".

Según el canciller, Alemania gastó 14.000 millones de euros (14.885 millones de dólares) de una forma u otra en apoyo a Ucrania el año pasado.

En cuanto a la relación de su país respecto a Moscú, subrayó que se independizó de Rusia en cuanto al suministro de gas, carbón y petróleo.

"Nadie esperaba realmente hace un año que pudiéramos sobrevivir económicamente a una situación en la que ya no hubiera suministros de gas de Rusia a Alemania y a muchas partes de Europa", dijo.

Y agregó que, sin embargo, Alemania aumentó las importaciones de gas natural licuado (GNL) de las zonas occidentales de Europa, construyó nuevas terminales en el norte del país y prolongó la vida útil de las centrales nucleares.

"Nos las hemos arreglado, y no ha ocurrido nada de lo que algunos esperaban. No hay crisis económica en Alemania, no hay escasez de gas ni nada parecido", declaró.

Respecto a un posible apoyo de China con entregas de armas a Rusia y nuevas sanciones como consecuencia, Scholz dijo: "Les hemos pedido que no entreguen armas a Rusia (...), y soy relativamente optimista de que tendremos éxito con nuestra petición en este caso".

Los dichos del mandatario alemán llegan el día en que el Estado Mayor ucraniano dijo en su informe diario que "el enemigo sigue intentando rodear la ciudad de Bajmut", según informó la agencia de noticias AFP.

La batalla por Bajmut, que lleva meses, cobró un enorme valor simbólico para ambos bandos.

En este contexto, el respaldo de Estados Unidos y Alemania llegaron el fin de semana como un bálsamo de esperanzas para Kiev.

Scholz había dicho el sábado que los aliados occidentales apoyarán a Ucrania "todo el tiempo que sea necesario", en su visita a la Casa Blanca, donde se reunió con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

"Este es un año muy, muy importante debido a la peligrosa amenaza para la paz que supone la invasión de Ucrania por parte de Rusia", declaró Scholz.

Estados Unidos y Alemania han colaborado estrechamente en el suministro de ayuda militar y humanitaria a Ucrania. Pero también ha habido fricciones en cuestiones como el suministro de tanques, porque Berlín exigió que Washington también aportara armamento pesado.

Así, caso al unísono, Alemania anunció el envío de 14 modernos tanques Leopard II y Estados Unidos que enviaba 31 tanques Abrams.

Mantener un flujo constante de armas a Kiev será fundamental en el segundo año de guerra, sobre todo teniendo en cuenta que ambos bandos planean ofensivas en primavera.

Con información de Télam