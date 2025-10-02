El envío de misiles Tomahawk estadounidenses a Ucrania es improbable, dicen fuentes

FOTO DE ARCHIVO: Un misil de ataque terrestre Tomahawk (TLAM) es lanzado desde el crucero de misiles guiados USS Cape St.

2 oct (Reuters) -El deseo del Gobierno de Donald Trump de enviar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania puede no ser viable porque los inventarios actuales están comprometidos con la Armada de Estados Unidos y otros usos, dijeron un funcionario estadounidense y tres fuentes.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo el domingo que Washington estaba estudiando una petición ucraniana para obtener Tomahawks de largo alcance, que podrían causar estragos en las profundidades de Rusia, incluso en Moscú.

El miércoles, Reuters informó de que Estados Unidos proporcionará a Ucrania información de inteligencia sobre objetivos de infraestructuras energéticas de largo alcance en Rusia.

Sin embargo, un funcionario estadounidense y fuentes familiarizadas con el entrenamiento y los suministros de misiles Tomahawk cuestionaron la viabilidad de proporcionar los misiles de crucero, que tienen un alcance de unos 2.500 kilómetros.

El funcionario estadounidense subrayó que no había escasez de esta arma, que los militares suelen usar para misiones de ataque terrestre, y sugirió que se podrían suministrar a Kiev otras opciones de menor alcance.

El funcionario dijo que Estados Unidos podría estudiar la posibilidad de permitir a los aliados europeos comprar otras armas de largo alcance y suministrarlas a Ucrania, pero que los Tomahawk eran poco probables.

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado bruscamente su forma de hablar sobre la guerra en Ucrania, sugiriendo que Kiev podría retomar todo el territorio del que Rusia se ha apoderado y calificando al ejército ruso de "tigre de papel".

La decisión de Estados Unidos de ayudar a Ucrania a atacar la infraestructura energética rusa parece ser un resultado tangible de la nueva postura.

(Reportaje de Mike Stone en Washington. Edición en español de Javier López de Lérida)