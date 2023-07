Biden minimiza la posibilidad que Rusia use armas nucleares y Putin alerta sobre "más tensiones"

(Añade declaraciones de Biden y Putin)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que no ve que haya una "posibilidad real" de que Rusia use armas nucleares, después de las advertencias del Kremlin por el posible envío de aviones de combate F-16 a Kiev y poco antes de que el mandatario ruso, Vladimir Putin, alertara que el ingreso de Ucrania a la OTAN "provocaría tensiones adicionales en el mundo"

"No creo que haya una posibilidad real de que Putin use el arma nuclear. No solamente Occidente, sino también China y el resto del mundo dijeron: 'no se adentren en ese terreno'", declaró Biden en una conferencia de prensa en Helsinki junto a su par finlandés Sauli Niinisto, después de participar en la cumbre de la OTAN en Lituania.

El canciller ruso, Serguei Lavrov, advirtió que los F-16 que los países occidentales podrían enviar a Ucrania, después de que Estados Unidos aprobara su transferencia, son considerados una "amenaza nuclear" por Moscú porque tienen capacidad de cargar armas atómicas.

"Consideraremos el hecho de que las fuerzas armadas de Ucrania tengan tales sistemas como una amenaza de Occidente en el ámbito nuclear", declaró el ministro en una entrevista difundida con el diario online ruso Lenta.

"Rusia no puede ignorar la capacidad de estos aparatos para transportar cargas nucleares", destacó el jefe de la diplomacia rusa, que afirmó que Moscú advirtió a Estados Unidos, el Reino Unido y Francia.

Por otra parte, Biden dijo que Putin "ya perdió la guerra" en Ucrania y consideró que el mandatario no podrá sostener el conflicto durante años por falta de recursos.

"No hay posibilidad de que gane la guerra en Ucrania", aseguró.

A la vez, consideró que la contraofensiva ucraniana para recuperar territorios conquistados por Rusia debería derivar en negociaciones para poner fin al conflicto.

"Mi esperanza y mi expectativa son que Ucrania realice avances significativos en su ofensiva y que eso conduzca a una solución negociada en algún momento", declaró.

Poco después, Putin minimizó el impacto que está teniendo en el terreno la asistencia militar de Occidente a Ucrania.

Los misiles occidentales "causan daños, pero no está sucediendo nada crítico en las zonas de combate donde se han utilizado. Lo mismo ocurre con los tanques de fabricación extranjera", afirmó en una entrevista a la televisión estatal.

Por otro lado, afirmó que la eventual adhesión de Ucrania a la OTAN "volverá más vulnerable al mundo y provocará tensiones adicionales en la escena internacional", en su primera reacción a lo debatido esta semana por los líderes de la alianza militar en la cumbre de Lituania.

"En cuanto a la membresía de Ucrania en la OTAN, lo hemos debatido en repetidas ocasiones, esto crea amenazas para la seguridad de Rusia", dijo el mandatario a la televisión estatal y recordó que esa posible adhesión fue uno de los motivos esgrimidos cuando lanzó la invasión a larga escala en febrero del año pasado.

"Por lo tanto, no veo nada bueno en ello", manifestó el presidente como respuesta a lo decidido en la cumbre de la OTAN en Lituania, donde Ucrania recibió un apoyo para ingresar a la alianza, pero sin una hoja de ruta concreta.

Además, en esa cita los líderes del G7 (que agrupa a los países más ricos del planeta) se encontraron con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y anunciaron un plan de apoyo militar a largo plazo que incluye la entrega de equipamiento bélico.

Esto no incluye la asistencia que brindan de forma bilateral los países, como las controvertidas bombas de racimo enviadas por Estados Unidos que hoy comenzaron a llegar a Ucrania, según indicó un general del país que desde hace más de 500 días resiste la invasión rusa.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió que el uso de esas armas, que desperdigan submuniciones en un vasto terreno, obligaría a Rusia a "tomar ciertas contramedidas", que serán decididas por sus fuerzas armadas.

Tras el fin de la cumbre de la OTAN, Rusia lanzó una serie de ataques aéreos contra Ucrania, que aseguró por su parte haber destruido 20 drones explosivos y dos misiles de crucero rusos.

Los bombardeos nocturnos dejaron al menos cuatro heridos en Kiev, según las autoridades.

Con información de Télam