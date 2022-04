Al menos 50 muertos por el ataque a una estación de tren en el este de Ucrania

(Agrega reacciones)

Al menos 50 personas murieron, entre ellas cinco niños, y cerca de 100 resultaron heridas hoy en un ataque con cohetes contra la estación de Kramatorsk, en el este de Ucrania, donde centenares de personas esperaban un tren para salir de la región asediada por fuerzas rusas, en medio de acusaciones cruzadas sobre la autoría del ataque.

"Cincuenta muertos, entre ellos cinco niños. Es el número actual de muertos por el bombardeo realizado por las tropas de ocupación rusas en Kramatorsk", escribió en Telegram el gobernador de la región de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

También estimó que el número de víctimas podría aumentar, ya que hay 98 personas heridas, incluidas 16 niños, todos que se aprestaban a subir a un tren para ir a un lugar más seguro.

Kyrylenko dijo que 38 personas murieron "en el lugar" y 12 en el hospital por las heridas sufridas, consignó la agencia de noticias AFP.

Ucrania condenó la "maldad sin límites" de Rusia, mientras que el Kremlin aseguró que fue el propio gobierno de Volodomir Zelenski el autor del disparo y dijo que fue cometido desde la ciudad de Dobropillia, ubicada a 45 kilómetros al sudoeste de Kramatorsk.

El ataque fue primero comunicado por el responsable de la estación ferroviaria, Oleksander Kamishin, y por una autoridad de la zona de Donetsk -donde se encuentra Kramatorsk- que no está en poder de Rusia, y originó enfáticas condenas del propio Zelenski, de la Unión Europea y de la Casa Blanca.

"Como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. Es una maldad sin límites. Y si no se castiga, no cesará jamás", dijo el mandatario ucraniano en Telegram, denunciando los métodos "inhumanos" de las fuerzas rusas.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que no lanzó ataque alguno contra la estación y señaló que "los misiles tácticos Tochka-U, cuyos fragmentos fueron hallados en los alrededores de la estación de Kramatorsk y (cuyas imágenes) fueron difundidos por testigos, solo son utilizados por las fuerzas armadas ucranianas".

"El objetivo de este ataque orquestado por el régimen de Kiev contra la estación de tren de Kramatorsk era impedir que la población civil se fuera de la ciudad para poder usarla como escudo humano", dijo el Ministerio de Defensa ruso, citó la agencia de noticias AFP .

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, acusó a Rusia de haber cometido una "atrocidad horrible, afectando a civiles que intentaban salir y ponerse a salvo".

Su par francés, Emmanuel Macron, calificó de "horrible" el ataque contra "familias que estaban a punto de salir y experimentaron el horror".

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, condenó "con firmeza" el ataque y acusó a Rusia de querer "cerrar las vías de evacuación" de civiles.

Por el contrario, el portavoz de las milicias prorrusas de Donetsk, Eduard Basurin, atribuyó el ataque, al que calificó como una "provocación", a Ucrania.

"Ha ocurrido una provocación en Kramatorsk. Las autoridades ucranianas ni siquiera ocultaban estar preparando más provocaciones. Han anunciado evacuaciones desde Kramatorsk, Konstantínovka, Slaviansk, y la gente ha empezado a congregarse en lugares de posible salida, como estaciones de tren", señaló el vocero, citado por Sputnik.

Un reportero de AFP que acudió a la estación esta mañana vio a centenares de personas que aguardaban un tren para salir de la región, amenazada por una ofensiva rusa de gran envergadura, en dirección a otras partes más seguras del país.

Frente a la estación de Kramatorsk se veían varios automóviles carbonizados y los restos de un misil. El lugar estaba sembrado de maletas abandonadas, vidrios rotos y escombros. El interior de la estación estaba cubierto de sangre, a menudo pisoteada y extendida hacia la calle, debido al movimiento de los cuerpos, reportó la agencia francesa.

Kramatorsk se encuentra en una zona de la provincia de Donetsk no controlada por la autoproclamada república del mismo nombre, una región rusoparlante de Ucrania que se alzó en armas contra la conducción nacional del país hace ocho años, luego de que Kiev no cumpliera con determinadas medidas de autonomía a las que se había comprometido en los acuerdos de paz de Minsk de 2014 y 2015.

Las provincias de Donetsk y Lugansk integran la región esteña del Donbass, de mayoría de población de cultura e idioma ruso, que viene reclamando su independencia de Ucrania y donde se concentra actualmente la invasión militar rusa.

Con información de Télam