Ucrania prepara un plan de paz con EE.UU. y Trump urgió a aprovechar el momento

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa tras una reunión del llamado grupo Coalición de los Dispuestos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

En el marco de las conmemoraciones por el Día de la Independencia de Ucrania, la diplomacia internacional registró un fuerte acercamiento entre Kiev y Washington. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó la elaboración de un documento borrador junto a Estados Unidos y socios europeos para reactivar las negociaciones con Rusia, al tiempo que su par estadounidense, Donald Trump, envió un mensaje de felicitación instando a Kiev a "aprovechar el momento" para cerrar una paz duradera.

El plan presentado por Zelenski consta de una hoja de ruta estructurada en tres pilares fundamentales: la declaración de un alto el fuego inmediato, la creación de una zona económica libre en la región oriental del Dombás —que pasaría a ser administrada por un tercero neutral— y la definición del rol estratégico que asumirán la Unión Europea y la OTAN en las garantías de seguridad posteriores al conflicto. "Estas tres ideas no son exclusivamente ucranianas, sino que se elaboraron de forma conjunta con los estadounidenses y los europeos", explicó Zelenski, quien remarcó que el horizonte para poner fin a cuatro años y medio de combate se extiende desde la cumbre del G20 de diciembre próximo hasta finales del verano boreal de 2027, ante el escenario de las elecciones presidenciales norteamericanas de 2028.

El mensaje de Trump y la respuesta de Kiev

La revelación del borrador coincidió con la difusión de una carta de saludo enviada por Donald Trump con motivo del 35.° aniversario de la independencia ucraniana de la Unión Soviética. En el escrito, el jefe de la Casa Blanca elogió al "pueblo valiente" de Ucrania y reafirmó la confianza en su futuro como nación soberana. "Al conmemorar esta importante ocasión, sepan que Estados Unidos admira su espíritu resiliente y honra sus sacrificios. Aprovechemos este momento para poner fin al conflicto y construir una paz duradera y sólida que libere el enorme potencial de Ucrania para las generaciones venideras", expresó Trump en su comunicado.

Zelenski valoró públicamente la señal del mandatario estadounidense y afirmó que sus palabras otorgan "ánimo y esperanza" para alcanzar un acuerdo digno. "Estas palabras, al igual que el sonido del lanzamiento de un misil Patriot, nos animan y nos dan la esperanza de que se puedan proteger vidas frente a los salvajes ataques de Rusia", sostuvo el líder ucraniano.

El intento de reactivación diplomática busca romper el estancamiento en el que entraron las conversaciones lideradas por Washington a principios de año, cuando las fricciones por exigencias territoriales y la atención volcada al conflicto en Medio Oriente frenaron los desplazamientos de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a la región. Por su parte, la cúpula diplomática de Rusia reiteró en los últimos días su disposición a escuchar nuevas iniciativas de paz, aunque supeditó cualquier entendimiento a que el texto refleje las "realidades sobre el terreno". El objetivo central del Kremlin continúa enfocado en tomar el control total sobre la región del Dombás, donde sus tropas mantienen la ofensiva militar sobre las principales ciudades del este ucraniano.

Con información de Reuters y EuropaPress.