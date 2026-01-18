Ministro de Exteriores holandés califica de "chantaje" amenaza de Trump de aranceles por Groenlandia

Ilustración fotográfica que muestra un modelo en miniatura impreso en 3D del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la bandera de Países Bajos y la palabra "aranceles".

‍El ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos dijo el domingo que ‍la amenaza del ⁠presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a los aliados europeos hasta que acepten vender Groenlandia a Estados Unidos es un "chantaje".

"Lo que está haciendo es un chantaje (...) y no es necesario. No ayuda a la alianza (OTAN) y tampoco ayuda a Groenlandia", ‌dijo David van Weel en ⁠una entrevista en la ⁠televisión holandesa.

Trump dijo el sábado en una publicación en su plataforma Truth Social que los ‍aranceles de importación adicionales del 10% entrarán en vigor el 1 ⁠de febrero sobre los ‌bienes procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, países que acordaron contribuir con personal a un ejercicio de la ‌OTAN en ‌Groenlandia.

Van Weel dijo que la misión en Groenlandia pretendía mostrar a Estados Unidos la voluntad de Europa de ayudar a defender el territorio ​y se opuso a que Trump estableciera una conexión con la diplomacia sobre la isla y el comercio.

Trump ha insistido en que no se conformará con nada menos que la propiedad de Groenlandia, un territorio autónomo de ‍Dinamarca que, según ha dicho, es vital para la seguridad de Estados Unidos por su ubicación estratégica y sus yacimientos minerales. Los dirigentes tanto de Dinamarca como de ​Groenlandia afirman que la isla no está en venta y no quiere ser parte de ​Estados Unidos.

Los embajadores de los 27 países de la Unión Europea se reunirán ⁠de urgencia el domingo para discutir su respuesta a la amenaza arancelaria de Trump.

(Reportaje de Toby Sterling; Edición de Elaine Hardcastle)