Sabalenka remonta ante Pegula y alcanza la final del Abierto de EEUU

Tenis - Abierto de Estados Unidos - Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos - 4 de septiembre de 2025. La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra la victoria en su partido de semifinales contra la estadounidense Jessica Pegula

Aryna Sabalenka, número uno del mundo, se recuperó para mantener su defensa del título del Abierto de Estados Unidos el jueves al vencer a la estadounidense Jessica Pegula 4-6 6-3 6-4 en una semifinal llena de presión.

La bielorrusa se recuperó de un comienzo nervioso en una revancha de la final de 2024, acallando a los aficionados en el estadio Arthur Ashe y abrumando a la cuarta cabeza de serie con 43 golpes ganadores y ocho aces.

Pegula trajo este año a Flushing Meadows parte de su mejor tenis, pero tras ganar el primer set tuvo problemas para absorber el poderío de la bielorrusa.

"Jugué un gran tenis. Creo que manejé muy bien la presión", dijo Sabalenka.

"Durante todo el partido me decía a mí misma: al siguiente punto, solo un paso a la vez, no te preocupes por el pasado. Inténtalo mejor en el siguiente punto".

Pegula cometió solo tres errores no forzados en el primer set y se puso por delante en el marcador tras intercambiar los primeros breaks cuando Sabalenka envió un golpe más allá de la línea de fondo en el punto de break del noveno juego.

Sabalenka abandonó la pista antes del segundo set y volvió a salir del túnel con una nueva determinación. Ganó los tres primeros juegos, rompiendo a la estadounidense con un golpe ganador de derecha en el segundo, y subió su nivel en todos los aspectos .

Sabalenka rompió de nuevo en el primer juego del último set y demostró su temple al rechazar tres puntos de ruptura en un maratoniano sexto.

Pegula, sin embargo, no se rindió y salvó dos puntos de partido antes de que Sabalenka cerrara el partido con un golpe ganador de derecha y gritó a pleno pulmón para celebrarlo.

La victoria da a Sabalenka otra oportunidad de conseguir su primer Abierto esta temporada, después de quedar subcampeona en el Abierto de Australia y en el Abierto de Francia, y de perder en las semifinales de Wimbledon.

"Si puedo conseguir ese trofeo, significará mucho para mí. Probablemente seré la persona más feliz del mundo", dijo a la prensa.

Pegula también perdió contra Sabalenka en la final de Miami a principios de este año, así como en el partido por el título de Cincinnati 2024, y ahora está 2-8 por debajo de la bielorrusa en los enfrentamientos directos de su carrera.

"Estratégicamente, he jugado mucho mejor que las últimas veces. Creo que de cara al próximo partido sé lo que tengo que hacer. Obviamente, ejecutarlo es otra historia", dijo a la prensa.

"Hoy ha sido demasiado buena en algunos momentos".

Sabalenka jugará a continuación contra la octava cabeza de serie, la estadounidense Amanda Anisimova, en su intento por convertirse en la primera mujer en ganar dos títulos consecutivos del Abierto de Estados Unidos desde Serena Williams en 2013 y 2014.

"Saldré ahí el sábado y lucharé por cada punto como si fuera el último de mi vida", dijo.

Con información de Reuters