Xi pide "reunificación" en un mensaje a nueva líder de la oposición de Taiwán

FOTO DE ARCHIVO-El Presidente chino Xi Jinping en una reunión en Pekín

TAIPEI, 19 oct (Reuters) -El presidente chino, Xi Jinping, pidió el domingo esfuerzos para avanzar en la "reunificación" en un mensaje de felicitación a la nueva líder del principal partido de la oposición de Taiwán, cuya elección tuvo lugar entre acusaciones de injerencia de Pekín.

La exlegisladora Cheng Li-wun, de 55 años y que asumirá el liderazgo del partido Kuomintang (KMT) el 1 de noviembre, ganó las elecciones del sábado en un momento de creciente tensión con Pekín, que considera la isla, gobernada democráticamente, como su propio territorio.

El Gobierno de Taiwán se opone firmemente a las reivindicaciones de soberanía de China.

El KMT, tradicionalmente partidario de estrechar relaciones con China, es el interlocutor preferido de Pekín. China se niega a dialogar con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, y su Gobierno del Partido Democrático Progresista (PDP), al que califica de "separatista".

Xi, en un mensaje en su calidad de jefe del Partido Comunista de China, dijo a Cheng que los dos partidos debían reforzar su "base política común", informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Ambas partes deben también "unir a la gran mayoría del pueblo de Taiwán para profundizar el intercambio y la cooperación, impulsar el desarrollo común y avanzar en la reunificación nacional", añadió.

Cheng, en su mensaje a Xi, no hizo ninguna mención a la unión con Pekín, pero dijo que ambos lados del estrecho de Taiwán eran "miembros de la nación china", utilizando una expresión en chino que se refiere a la etnia y no a la nacionalidad.

"Ambas partes deben, a la luz de la situación actual, fortalecer el intercambio y la cooperación a través del Estrecho sobre la base existente y promover la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán", dijo Cheng, según un comunicado de su partido.

Con información de Reuters