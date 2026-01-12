Lilly suministrará su nueva píldora adelgazante a muchos países, según un ejecutivo

FOTO ARCHIVO-Una vista de dron muestra el logotipo de Eli Lilly en una de las oficinas de la compañía

Por Maggie Fick y ‍Michael Erman

SAN FRANCISCO, 12 ene (Reuters) - El director de investigación y desarrollo de Eli Lilly dijo el lunes que la empresa dispondrá ‍de suministros suficientes para ⁠lanzar su esperada nueva píldora adelgazante en varios países casi simultáneamente, mientras trabaja para obtener la aprobación estadounidense en los próximos meses.

El fármaco, orforglipron, ha obtenido un certificado de revisión acelerada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) que podría acortar el plazo de revisión a uno o dos meses, frente a los 10 a 12 meses habituales para la mayoría de los nuevos medicamentos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Tenemos la intención de ‌lanzarlo en muchos países de todo el mundo, lo ⁠antes posible", dijo a Reuters Daniel Skovronsky, ⁠director científico y de producto de Lilly, en la conferencia sobre atención sanitaria de J.P. Morgan, en San Francisco.

Agregó que el precio de 150 ‍dólares al mes en efectivo pondrá el fármaco al alcance de los consumidores que hasta hace poco no ⁠podían acceder a los nuevos tratamientos ‌contra la obesidad.

"Es difícil encontrar una taza de café por 149 dólares al mes, eso son 5 dólares al día. Hemos gastado miles de millones de dólares en ciencia, y decenas de miles de millones de dólares en construir fábricas para hacer esto. Y ‌luego lo ‌ofrecemos a precio de Starbucks", dijo Skovronsky.

Su rival danés, Novo Nordisk, lanzó a principios de mes en Estados Unidos su píldora para adelgazar una vez al día, y Lilly espera contrarrestar la ventaja de ser el primero en llegar ​al mercado haciendo hincapié en la comodidad del orforglipron.

Mientras que la semaglutida oral de Novo debe tomarse por la mañana con el estómago vacío, 30 minutos antes de comer, beber o tomar cualquier otro medicamento oral, la píldora de Lilly no tiene esas restricciones.

"La nuestra es una molécula pequeña. Es como cualquier otra píldora. No le afectan ni la comida ni ‍el agua, ni la hora del día en que se toma, ni si se toma en ayunas. Así que creo que es una ventaja para los pacientes que quieren ese tipo de comodidad", dijo Skovronsky.

El ejecutivo también cree que la píldora tendrá mercado como dosis de mantenimiento para ​quienes deseen dejar de tomar adelgazantes inyectables, sobre todo los que toman el fármaco de Novo Nordisk.

Muchos pacientes que ya han perdido peso desean cambiar ​a un fármaco menos potente para mantener su peso, afirmó.

"Las personas que dejan la monoterapia con GLP-1, es decir, la inyección ⁠de semaglutida, pueden pasarse a la píldora sin recuperar un peso sustancial", explicó Skovronsky.

Con información de Reuters