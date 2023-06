Prigozhin dice que quería detener a los mandos militares rusos

El jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueny Prigozhin, tenía la intención de detener a los jefes de las fuerzas armadas rusas, pero éstos descubrieron sus planes, obligándole a adelantar la rebelión de la semana pasada, aseguró hoy el diario estadounidense Wall Street Journal.

Según el periódico, que cita a funcionarios occidentales anónimos, Prigozhin quería arrestar a Serguei Shoigu, ministro de Defensa ruso, y al jefe del Estado Mayor ruso, general Valeri Guerasimov, durante un viaje previsto al sur del país.

Sin embargo, el servicio de seguridad nacional ruso FSB se enteró del plan y Shoigu y Guerasimov cambiaron el viaje, señala el periódico, informó la agencia de noticias AFP.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Esto obligó a Prigozhin a adelantar sus planes, y el viernes sus fuerzas se apoderaron del cuartel general de Rostov del Don, un centro logístico y de mando clave para la guerra en Ucrania, antes de iniciar una marcha hacia Moscú.

Gracias a la mediación de Aleksandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia y amigo de Prigozhin, el jefe paramilitar frenó el avance para evitar un baño de sangre.

El lunes, el jefe del grupo mercenario explicó que su intención era "salvar a la organización" y no apoderarse del poder ni derrocar al presidente ruso, Vladimir Putin.

El jefe de Wagner acusa al ministro de Defensa ruso y al jefe del Estado Mayor de ser incompetentes y de haber sacrificado a decenas de miles de militares en Ucrania.

Por su parte, el diario estadounidense The New York Times citó a funcionarios estadounidenses no identificados para informar que el general ruso Serguéi Surovikin conocía de antemano las intenciones de Prigozhin.

El Kremlin calificó a ese artículo de "chisme" y desestimó la información consignada en él, en una respuesta publicada por el mismo diario.

El comandante de la Guardia Nacional rusa, Viktor Zolotov, citado por la agencia rusa Interfax, estimó que la rebelión fue "preparada" por servicios de inteligencia occidentales que "estaban al corriente semanas antes de que comenzara".

Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el lunes que Occidente no había tenido "nada que ver" con la fallida rebelión.

Prigozhin y sus paramilitares se encuentran actualmente en Bielorrusia, luego de las negociaciones entre Putin y Lukashenko, que son aliados.

Ese desenlace dejó abierta la cuestión sobre el destino de los miles de mercenarios de Wagner fuertemente implicados en la ofensiva militar que Rusia lanzó en Ucrania en febrero de 2022.

Putin indicó que los combatientes de Wagner podrían regresar a sus hogares, incorporarse al ejército o instalarse en Bielorrusia, principal aliado diplomático de Rusia en la ofensiva contra Ucrania.

Sin embargo, el presidente de Polonia, Andrezj Duda, dijo hoy que la presencia de la milicia rusa Wagner en el país vecino constituye una "amenaza potencial" para los países del flanco oriental de la OTAN.

"Nos resulta difícil excluir que la presencia del grupo Wagner en Bielorrusia represente una amenaza potencial para Polonia, fronteriza con Bielorrusia, para Lituania", también fronteriza con Bielorrusia, "y potencialmente para Estonia", declaró Duda a la prensa durante una visita a Ucrania, según recogió AFP.

El presidente polaco cuestionó "la finalidad de esa relocalización" de los mercenarios y se preguntó para qué servirían "realmente" las fuerzas del grupo.

Con información de Télam