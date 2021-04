Uruguay recibió 70 respiradores de Argentina para hacerle frente a la segunda ola de coronavirus.

Luego de la contundente crítica del presidente Luis Lacalle Pou a Argentina y de calificar al Mercosur como un "lastre", Uruguay recibió la ayuda del Gobierno argentino con la llegada de 70 nuevos respiradores para hacerle frente a la segunda ola de coronavirus.

Uruguay cuenta actualmente con una dotación de 987 camas de CTI, de las cuales 231 están libres (solo 67 están en condiciones de recibir pacientes que requieran aislamiento respiratorio) y la ocupación actualmente es del 76,2%. En medio de una suba de contagios que pone al borde de la ocupación total las camas de cuidados intensivos, desde el Gobierno uruguayo solicitaron ayuda a Argentina, que actuó de forma rápida para concretar el traslado de los respiradores.

El 27 de marzo llegaron al suelo uruguayo los primeros 80 respiradores de la provincia de Córdoba. Este domingo se completó la segunda tanda, con la llegada de 70 respiradores más. En ambas ocasiones, los mismo fueron trasladados con los aviones de la Fuerza Aérea Nacional.

Actualmente, Uruguay es el país sudamericano con más muertes por coronavirus según su población: su tasa es de 14,85 fallecidos por día por cada millón de habitantes, mientras la de Brasil es de 14,59 según un estudio de Our World in Data de la Universidad de Oxford.

El país registra 144.642 contagiados desde el inicio de la pandemia, y 1.462 muertes, pero desde comienzo de este año muestra una suba notoria de casos con positivos en sus 19 departamentos.

El cruce de Alberto Fernández con Lacalle Pou

En el contexto del 30 aniversario del Mercosur, Alberto Fernández cruzó fuertemente al mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien había atacado a Argentina durante un debate acerca de los aranceles externos.

Lacalle Pou afirmó de manera frontal que las condiciones actuales son un "lastre" y un "corsé" para el desarrollo uruguayo. Esos conceptos tienen un trasfondo concreto que se traduce en el debate por el Arancel Externo Común (AEC), la "barrera" arancelaria que todos los países del bloque adoptan ante mercados extranjeros

"Nosotros no estamos conformes, creemos que es bueno iniciar diálogos, sentarse a la mesa, pero la suma de situaciones en las cuales no canalizan estos acuerdos generan frustraciones", sostuvo el presidente uruguayo

"Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. No somos lastre de nadie, es un honor ser parte del Mercosur", fue la respuesta de Alberto Fernández ante las acusaciones por parte de Lacalle Pou.