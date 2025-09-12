Funcionarios de Trump relacionarán las muertes infantiles con las vacunas COVID: Washington Post

Niños reciben la vacuna contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Skippack Pharmacy en Schwenksville

Las autoridades sanitarias del presidente Donald Trump planean relacionar las vacunas contra el coronavirus con la muerte de 25 niños mientras consideran limitar el acceso a las inyecciones, informó el viernes el Washington Post, citando a cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Los hallazgos parecen basarse en información enviada al Sistema Federal de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés) que contiene informes no verificados de efectos secundarios o malas experiencias con las vacunas, agregó el informe.

Reuters no ha verificado el informe de forma independiente.

Las acciones del fabricante de vacunas Moderna se hundía casi un 8%, mientras que las de Pfizer descendían más de un 3%.

Funcionarios de salud de Trump planean incluir la afirmación de muertes pediátricas en una presentación la próxima semana a un influyente panel de asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que está considerando nuevas recomendaciones de vacunas COVID, agregó el informe.

Los organismos reguladores de más de 90 países no han identificado ningún problema nuevo o no revelado en niños o mujeres embarazadas en relación con la vacuna COVID de Moderna, dijo la empresa en una respuesta por correo electrónico.

En una entrevista en CNN la semana pasada, el Comisario de la FDA, Marty Makary, dijo que "ha habido niños que han muerto a causa de la vacuna COVID", citando la autoinformada base de datos VAERS.

"Estamos haciendo una investigación adecuada", dijo en esa entrevista señalando que la FDA planea publicar un informe en las próximas semanas.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., un viejo crítico de las vacunas, ha dado marcha atrás de forma significativa en las recomendaciones sobre la vacuna COVID-19. La agencia ha suprimido la vacunación sistemática de niños sanos, adolescentes y mujeres embarazadas, y ha restringido la elegibilidad a los adultos mayores y a las personas con enfermedades subyacentes.

El cambio de política ha provocado el rechazo de organizaciones médicas y de salud pública, incluida la Academia Estadounidense de Pediatría, que sigue recomendando la vacunación contra el COVID-19 para niños y mujeres embarazadas.

El presidente Trump ha respaldado a Kennedy a pesar de la presión del Congreso, las preocupaciones de salud pública y los riesgos políticos de cambiar las directrices de vacunación en todo el país.

Kennedy también ha recortado drásticamente la financiación para la investigación de vacunas y ha destituido al jefe de los CDC, que hace las recomendaciones de vacunas en Estados Unidos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y Pfizer no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

Con información de Reuters