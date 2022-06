Rusia acusó a EEUU de "echar leña al fuego" con el nuevo envío de armas a Ucrania

(Añade declaraciones del vocero del Kremlin)

Los nuevos envíos de armas estadounidenses a Ucrania "echan leña al fuego", aseguró hoy el Kremlin y alertó que "refuerzan el riesgo" de un enfrentamiento militar entre Rusia y Estados Unidos.

"Creemos que Estados Unidos echa leña al fuego deliberadamente (...) Estas entregas (de armas) no alientan a los dirigentes ucranianos a relanzar las negociaciones de paz", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Cualquier entrega de armas que continúe, o que aumente, refuerza el riesgo", dijo en el mismo sentido el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Riabkov, en declaraciones a la agencia RIA Novosti, tras ser preguntado por un posible conflicto armado entre Washington y Moscú.

La Casa Blanca anunció ayer el envío a Ucrania de los sistemas Himars (High Mobility Artillery Rocket System), unos lanzacohetes múltiples que se pueden equipar en vehículos blindados ligeros y que tienen un alcance de unos 80 kilómetros.

Aunque no se trata de sistemas de largo alcance, representan un refuerzo significativo de las capacidades ucranianas.

"Es evidente que Estados Unidos, al frente de un grupo de países, se dedica deliberadamente a armar al régimen ucraniano (...) Calificamos esos planes como muy negativos", dijo Riabkov citado por la agencia de noticias Sputnik.

Estas arman forman parte de un nuevo componente más amplio de la asistencia militar estadounidense a Ucrania, por valor total de 700 millones de dólares, cuyos detalles se darán a conocer hoy.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó ayer en un artículo publicado en el diario The New York Times, que Ucrania enfrenta un intenso asedio ruso en el este de su país y no presionará al gobierno ucraniano, “ya sea en privado o en público, para hacer concesiones territoriales”.

Con información de Télam