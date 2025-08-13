Putin parece listo para probar un nuevo misil antes de conversación con Trump: investigadores

Imagen de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin, durante una visita al Centro de Control Nacional de Defensa para ver la prueba de un misil hipersónico, en Moscú, Rusia.

Rusia parece estar preparándose para probar su nuevo misil de crucero de propulsión nuclear, según dos investigadores estadounidenses y una fuente de seguridad occidental, en un momento en que el presidente ruso Vladimir Putin tiene previstas conversaciones sobre Ucrania con el estadounidense Donald Trump.

Jeffrey Lewis, del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de California, y Decker Eveleth, de la organización de investigación y análisis CNA de Virginia, llegaron a sus valoraciones por separado estudiando las imágenes tomadas en las últimas semanas y hasta el martes por Planet Labs, una firma de satélites comerciales.

Coincidieron en que las fotos mostraban mucha actividad en el polígono de pruebas de Pankovo, en el archipiélago de Novaya Zemlya, en el mar de Barents, incluido un aumento de personal y equipos, así como de buques y aeronaves asociados a pruebas anteriores del 9M730 Burevestnik (Petrel de las tormentas).

"Podemos ver toda la actividad en el lugar de las pruebas, que consiste tanto en enormes cantidades de suministros que llegan para apoyar las operaciones como en movimiento en el lugar donde realmente lanzan el misil", dijo Lewis.

Una fuente de seguridad occidental, que pidió no ser identificada, confirmó que Rusia está preparando una prueba del Burevestnik.

Lewis dijo que podría realizarse esta semana, lo que suscita la posibilidad de que pueda empañar la cumbre de Trump y Putin en Alaska, prevista para el viernes.

Al pedírsele un comentario, la Casa Blanca no se refirió a la posibilidad de una prueba de Burevestnik. El Pentágono, la CIA y el Ministerio de Defensa ruso declinaron hacer comentarios.

Putin ha dicho que el arma -denominada SSC-X-9 Skyfall por la OTAN- es "invencible" para las defensas antimisiles actuales y futuras, con un alcance casi ilimitado y una trayectoria de vuelo impredecible.

Lewis, Eveleth y dos expertos en control de armas dijeron que el desarrollo del misil ha cobrado más importancia para Moscú desde que Trump anunció en enero el desarrollo del escudo antimisiles estadounidense Golden Dome.

No obstante, muchos expertos dicen que no está claro que el misil pueda evadir las defensas, no dará a Moscú capacidades que no tenga ya y dejará radiación en su trayectoria de vuelo. El Burevestnik tiene un registro de pruebas muy pobre, según el grupo de defensa Nuclear Threat Initiative, con dos éxitos parciales entre las 13 conocidas.

Lewis dijo que dos aviones equipados para recoger datos de las pruebas llevan estacionados en el aeródromo militar de Rogachevo, en el archipiélago, desde mediados de julio. Las imágenes que proporcionó a Reuters mostraban dos grandes reactores montados con cúpulas de radar en forma de platillo.

(Reporte adicional de Jonathan Saul, Nerijus Adomaitis, Guy Faulkenridge e Idress Ali; editado en español por Javier López de Lérida)