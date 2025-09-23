Noruega dice que Rusia violó su espacio aéreo tres veces en 2025

Imagen de archivo de banderas noruegas ondeando en la calle Karl Johans de Oslo, Noruega.

El Gobierno de Noruega declaró el martes que Rusia violó su espacio aéreo en tres ocasiones en 2025, añadiendo que no está claro si fue de forma deliberada o como resultado de errores de navegación.

Los incidentes, que duraron entre uno y cuatro minutos, fueron las primeras violaciones de este tipo por parte de Rusia en más de una década, dijo el Gobierno noruego en un comunicado.

Dos de los incidentes, el 25 de abril y el 18 de agosto, tuvieron lugar sobre el mar Ártico de Barents, mientras que el tercero, el 24 de julio, se produjo sobre una zona deshabitada de Finnmark, el condado más septentrional de Noruega que comparte frontera con Rusia.

"No podemos determinar si se hizo de forma deliberada o si se debió a errores de navegación", dijo el primer ministro, Jonas Gahr Stoere. "Independientemente de la razón, esto no es aceptable y se lo hemos dejado claro a las autoridades rusas".

