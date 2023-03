McCarthy rechaza ir a Ucrania y reafirma que la ayuda no es un "cheque en blanco"

El líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, rechazó la invitación del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para visitar Kiev y reiteró que la ayuda estadounidense no es un "cheque en blanco".

"Nada de cheques en blanco, ¿de acuerdo? Desde esa perspectiva, no tengo que ir a Ucrania para comprender dónde hay o no un cheque en blanco. Seguiré recibiendo mis informes, pero no tengo que ir a Ucrania o a Kiev para verlo. Y mi punto de vista siempre ha sido 'no daré un cheque en blanco para nada'", agregó, citado por la agencia Europa Press.

McCarthy afirmó que la mayoría republicana en la Cámara no aprobará de manera automática ningún paquete de ayuda económica adicional a Ucrania propuesto por la administración Biden sin ser analizado.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, invitó a McCarthy a visitar Kiev para que pueda valorar él mismo cuál es la situación tras un año de guerra, en medio de cada vez mayor disparidad de opiniones dentro del Partido Republicano sobre si seguir o no participando en esta guerra, que ya cumplió un año.

"Señor McCarthy, tiene que venir aquí para ver cómo trabajamos, qué está pasando, qué causó la guerra, qué personas y quiénes están luchando y luego haga sus suposiciones", fue la invitación de Zelenski a McCarthy durante una entrevista con CNN.

Zelenski dijo que cree que McCarthy nunca visitó Ucrania y que hacerlo le "ayudaría" a tomar una postura, señalando además que cuando demócratas y republicanos se acercan de manera conjunta a Ucrania son conscientes de cómo se invierte "cada dólar" que se destina para luchar contra Rusia en esta guerra.

En ese sentido, Zelenski afirmó que a Ucrania no le importa de qué lado de la política estadounidense venga el apoyo "siempre que sea poderoso y constante", reconociendo al mismo tiempo el "esfuerzo bipartidista" actual que les está permitiendo seguir presentando batalla al Ejército ruso.

Ante las voces cada vez más ruidosas dentro del seno republicano sobre la conveniencia de seguir destinando sumas millonarias a esta guerra, Zelenski dijo estar tranquilo porque son varios los congresistas de ese partido que le han asegurado su intención de seguir apoyando a Ucrania.

Con información de Télam