Avanzan las negociaciones con Ucrania y Rusia dice que reducirá operaciones militares

(Agrega declaraciones de negociadores rusos y ucraniano y de Blinken)

Rusia anunció que reducirá de manera "radical" las operaciones cerca de Kiev y la también norteña ciudad de Chernigov, al término de las conversaciones de hoy en Turquía que buscan poner fin a la guerra que comenzó hace más de un mes.

"Ante el avance de las negociaciones para el acuerdo de neutralidad y el estatus no nuclear de Ucrania (...) el Ministerio tomó la decisión de disminuir cardinalmente la intensidad de la operación militar en las áreas de Kiev y Chernigov", dijo el viceministro de Defensa ruso, Alexandr Fomin, ante la prensa al término de las conversaciones en Estambul.

La decisión del Kremlin, agregó Chernigov, busca "aumentar la confianza recíproca y crear condiciones apropiadas para continuar las negociaciones y concretar la firma del mencionado acuerdo", informó la agencia de noticias rusa Sputnik.

Horas después, el jefe de la delegación negociadora rusa, Vladímir Medinski, aclaró que la decisión rusa no significa un alto el fuego.

"No es un alto el fuego, sino nuestra intención de alcanzar gradualmente una desescalada del conflicto, al menos en estas zonas", explicó en declaraciones a la cadena rusa de noticias RT.

Explicó que el Kremlin "no desea someter Kiev a un mayor riesgo en el contexto de la operación militar".

"El comunicado de hoy del Ministerio de Defensa dice que el Estado Mayor General ruso va a revelar en breve los detalles concretos sobre qué significa la ralentización o la desescalada del conflicto en ambas direcciones", precisó Medinski.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en tanto, dijo que Estados Unidos, duda de la "seriedad" del Kremlin en sus negociaciones de paz, luego que los informes de progresos en Turquía.

"No he visto nada que sugiera que se esté avanzando de manera efectiva, porque no hemos visto señales de una seriedad real" por parte de Rusia, dijo Blinken en una conferencia de prensa en Marruecos.

El canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, confirmó más temprano que el encuentro de Estambul entre las partes había terminado y ante versiones periodísticas aclaró que "no se reanudará mañana (miércoles)".

Poco después de los anuncios, los precios de los dos petróleos de referencia, el Brent y el WTI, bajaron más de un 5%, como reacción a los avances en las conversaciones entre las partes en conflicto.

También la moneda rusa, el rublo, subió un 10% tras el anuncio, informó la agencia de noticias AFP.

Sobre los términos de la negociación, Medinski señaló que Kiev renuncia a intentar recuperar Crimea y la región separatista del Donbass por la vía militar, versión que hasta ahora no fue confirmada por fuentes ucranianas.

"Las garantías de seguridad no se aplican al territorio de Crimea y Sebastopol, es decir, Ucrania renuncia al intento de recuperar Crimea y Sebastopol por la vía militar.

Además, indicó que las garantías de seguridad tampoco "se aplican a la parte de Ucrania que esta llama 'determinadas zonas de las provincias de Donetsk y Lugansk'¨, informó la agencia de noticias Sputnik.

Por su parte, el negociador ucraniano David Arajamia, presentó un detallado conjunto de propuestas con vistas a firmar un acuerdo de paz en virtud del cual su país renunciará a ingresar a la OTAN, la alianza militar que lidera EEUU, y permanecerá neutral, tal como exige Moscú.

Arajamia reiteró que Ucrania quiere que varios países, entre ellos la propia Rusia, EEUU, Reino Unido, Francia, China, Turquía y Polonia, sean garantes del acuerdo de paz definitivo, que los obligará a prestar ayuda militar a Ucrania en caso de un ataque exterior, luego de un máximo de tres días de consultas.

El negociador ucraniano confirmó que las garantías de seguridad que pide Ucrania no se aplicarán a Crimea ni a la parte del Donbass donde separatistas han proclamado "repúblicas populares" cuya independencia fue reconocida por Rusia días antes invadir Ucrania, el 24 de febrero, informó la agencia Sputnik.

Las esperadas negociaciones entre la delegación rusa y la ucraniana comenzaron hoy temprano en Estambul, con un pedido del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a que "pongan fin a la tragedia", en el marco de la guerra entre las dos exrepúblicas soviéticas, que hoy entró en su trigésimo cuarto día.

Los negociadores fueron recibidos antes por el presidente anfitrión, quien les pidió que "pongan fin a la tragedia" de la ofensiva rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero.

Los equipos negociadores de Moscú y Kiev celebraron varias rondas de consultas presenciales en el territorio de Bielorrusia a fines de febrero y en las primeras fechas de marzo, tras lo cual siguieron negociando por videoconferencia.

El magnate ruso Roman Abramovich, que ha intentado situarse como un negociador entre Moscú y Kiev, también estaba presente, según una foto difundida por la Presidencia turca.

Turquía acogió el 10 de marzo en Antalya, en el sur del país, una reunión entre los cancilleres de Rusia y Ucrania.

Sin embargo, ese encuentro no condujo ni a un alto el fuego ni a ningún avance significativo.

Turquía, que comparte costas en el mar Negro con los dos países beligerantes, ha realizado gestiones desde el inicio de la crisis para mantener vínculos fluidos con las dos partes y se ha esforzado para mediar en el conflicto.

Con información de Télam