Diez muertos y 39 heridos en atentado a una iglesia en el Congo a 16 días de la llegada del Papa

Al menos diez personas murieron y otras 39 resultaron heridas en un atentado con bomba perpetrado hoy contra una iglesia de Kasindi, una localidad de República Democrática del Congo (RDC), en la frontera con Uganda, informó el gobierno congoleño, que atribuye el ataque a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF).

El ataque, cometido cuando se celebraba la misa, ocurre a 16 días de la llegada a la RDC del papa Francisco, en un viaje que incluirá también una visita a Sudán del Sur.

La cifra de víctimas fue confirmada por el vocero del comando operativos Sokola I en la región de Kivu Norte, escenario de la explosión, capitán Anthony Mualushayi, informó la agencia de noticias Europa Press.

El militar confirmó al portal 7sur7 la detención de un sospechoso de nacionalidad keniana para su interrogatorio.

El Gobierno condenó "enérgicamente" este ataque perpetrado en plena misa celebrada en la 8ª Comunidad de Iglesias Pentecostales del Congo y que sería "evidentemente" obra de las ADF, según recoge el portal de noticias congoleño Actualité.

"Los servicios de seguridad han tomado el control del lugar tras una explosión que causó varias muertes y daños materiales. Los heridos están siendo evacuados a instalaciones médicas", explicó el Ministerio de Comunicación congoleño, informó la agencia de noticias Europa Press.

"Se están realizando investigaciones para detectar el origen de este acto terrorista", agregó.

La RDC es uno de los destinos que el papa Francisco tiene previsto visitar del 31 de enero al 5 de febrero, en un viaje que incluye a Sudán del Sur, acompañado por el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Iglesia de Escocia.

"La República Democrática del Congo es un baluarte de inspiración", dijo el Papa en entrevista a la agencia de noticias ANSA.

"La comunidad (congoleña en Roma) es muy cercana a mí", agregó.

"Sudán del Sur es una comunidad que sufre. (También) el Congo está sufriendo en este momento por la guerra de guerrillas", afirmó Francisco.

El Papa explicó que no irá a la ciudad de Goma debido al avance de la guerrilla.

"No es que no vaya porque tengo miedo, no me va a pasar nada, pero con ese ambiente y viendo lo que están haciendo, tiran una bomba en el estadio y mataría a mucha gente. Hay que cuidar a la gente", completó.

Las autoridades reiteraron las recomendaciones de "evitar aglomeraciones" y "estar alerta" en esta zona que es objetivo recurrente de los ataques de las ADF, en particular en la ruta Beni-Kasindi.

Las ADF es un grupo ugandés creado en la década de los noventa especialmente activo en el este de RDC y acusado de la matanza de cientos de civiles en esta zona del país.

El grupo atravesó una escisión en 2019 después de que Musa Baluku -sancionado por Naciones Unidas y Estados Unidos- jurara lealtad al grupo yihadista Estado Islámico en África Central (ISCA), bajo cuya bandera actúa desde entonces.

Con información de Télam