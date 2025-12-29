Activista egipcio-británico se disculpa por mensajes en redes sociales; policía inicia revisión

El activista Alaa Abd el-Fattah, excarcelado en Egipto y ahora en Reino Unido, se disculpó el lunes por sus "chocantes e hirientes" publicaciones en las redes sociales realizadas hace más de una década, que la policía antiterrorista dijo estar evaluando.
Abd el-Fattah, de 44 años, se convirtió en el preso político más destacado de Egipto tras pasar años entrando y saliendo de prisión, y en un raro símbolo de la oposición durante la represión del presidente Abdel Fattah al-Sisi.
Llegó a Reino Unido el pasado viernes tras obtener la ciudadanía británica en 2021 a través de su madre, y el primer ministro Keir Starmer dijo estar "encantado" con la noticia.
En los días siguientes, los periódicos británicos publicaron historias sobre publicaciones que hizo en la antigua plataforma Twitter entre 2008 y 2014, vistas por Reuters, en las que respaldaba la violencia contra los "sionistas" y la policía. En otro llamó a los británicos "perros y monos".
La policía antiterrorista dijo que los mensajes están siendo evaluados tras las advertencias recibidas por parte del público.
En un comunicado, Abd el-Fattah afirmó que muchos de sus tuits fueron malinterpretados, pero que otros eran inaceptables.
"Mirando ahora los tuits -los que no fueron completamente tergiversados- comprendo lo chocantes e hirientes que son, y por ello pido disculpas de forma inequívoca", señaló, añadiendo que en su mayoría fueron "expresiones de la ira y la frustración de un joven" ante las guerras de Irak, Líbano y Gaza, y "el aumento de la brutalidad policial contra la juventud egipcia".
Nigel Farage, líder del partido derechista Reform UK, que encabeza las encuestas de opinión, pidió la deportación de Abd el-Fattah. Kemi Badenoch, líder del opositor Partido Conservador, dijo que el país debería considerarlo.
Con información de Reuters