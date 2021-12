Premier británico ordena investigar si funcionarios de su entorno hicieron fiesta pese a Covid-19

El primer ministro británico, Boris Johnson, manifestó hoy sentirse "furioso" y anunció que ordenó una investigación luego de la publicación de un video en el que funcionarios de su entorno bromean sobre celebrar una fiesta la Navidad pasada, violatoria de restricciones por el coronavirus.

El video echó nafta al fuego tras días de versiones periodísticas y acusaciones de que funcionarios del Gobierno conservador habían incumplido las normas que debían respetar todos los demás habitantes del Reino Unido.

“Entiendo y comparto el enojo que hay en todo el país" sobre la presunta violación de las restricciones por el coronavirus por parte de funcionarios designados de la residencia oficial del primer ministro, dijo Johnson ante el Parlamento.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Yo también me puse furioso al ver el video. Me disculpo sin reservas por la ofensa que ha causado en todo el país y me disculpo por la impresión que da", agregó ante los diputados de la Cámara de los Comunes, informó la cadena BBC.

Durante días, la oficina del premier había rebatido informes de que funcionarios del entorno de Johnson celebraron una fiesta en diciembre de 2020 -con vino, comida, juegos e intercambio de regalos incluidos- cuando las restricciones sanitarias prohibían todo tipo de reuniones sociales.

Según múltiples medios británicos, la fiesta tuvo lugar el 18 de diciembre, un día antes de que Johnson ajustara aún más las restricciones y prohibiera las reuniones de Navidad de familiares no convivientes.

El video, filmado el 22 de diciembre y difundido anoche por la cadena ITV, muestra a la entonces secretaria de prensa Allegra Stratton bromeando sobre una fiesta prohibida en la residencia oficial del primer ministro en Londres, en la calle Downing Street.

La grabación parece mostrar a funcionarios fingiendo que están celebrando una conferencia de prensa, a manera de ensayo antes de enfrentar a los medios.

Un asesor, que hace las veces de periodista, dice: "He visto informes en Twitter de que hubo una fiesta de Navidad en Downing Street el viernes a la noche. ¿Puede confirmar esos informes?".

En medio de risas, Stratton contesta: "¿Cuál sería la respuesta?" Otra voz se escucha decir: "No fue una fiesta, fue queso y vino".

“¿Queso y vino está bien? Fue una reunión de trabajo", responde Stratton, riéndose.

Johnson dijo que ordenó al jefe de gabinete, Simon Case, investigar, y dijo que habrá castigos para quienes hayan roto las reglas.

Agregó que los funcionarios bajo sus órdenes directas le habían “asegurado repetidamente que no hubo ninguna fiesta ni se violó ninguna regla de Covid".

Miles de personas han sido multadas en Reino Unido desde principios de 2020 por incumplir las restricciones de coronavirus.

La policía británica dijo que estaba mirando el video en relación con "denunciadas violaciones" a las regulaciones sanitarias.

El líder del opositor Partido Laborista, Keir Starmer, dijo que el primer ministro debería sentirse "avergonzado".

“Millones de personas piensan ahora que el primer ministro los estaba tomando de tontos y que se les estuvo mintiendo. Tienen razón, ¿no?", dijo.

Una asociación de familias de víctimas mortales del coronavirus denunció "el comportamiento de personas que se creen por encima de nosotros".

"No hay palabras para describir lo molesto y vergonzoso que es escuchar al equipo de Boris Johnson bromear sobre el incumplimiento de las normas que ellos mismos establecieron, mientras otros (...) solo pudieron despedirse de sus seres queridos a través de una pantalla", lamentó la asociación en un comunicado.

Con 66 millones de habitantes, el Reino Unido es uno de los países más castigados de Europa por la Covid-19, con más de 145.500 muertos desde el inicio de la pandemia.

Con información de Télam