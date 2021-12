Fuerte suba de casos en el Reino Unido y Alemania y restricciones en varios países europeos

El Reino Unido, con récord por tercer día consecutivo de contagios de Covid-19 al sumar 93.045; y Alemania, que reportó 51.000 casos y se prepara para una “ola masiva”; marcaron hoy el fuerte avance de la variante Ómicron en Europa, donde varios países dispusieron nuevas restricciones.

El alerta también alcanza a Estados Unidos, al punto que la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, advirtió hoy que Ómicron será en las próximas semanas la variante predominante en el país, que mostró en las últimas 24 horas 144.000 positivos confirmados.

El Reino Unido, que afronta un "tsunami" debido a la variante Ómicron, en palabras del primer ministro Boris Johnson, es uno de los más castigados del mundo por la pandemia, con 147.048 muertos, 111 reportados en el balance de hoy.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó que Ómicron ya es la variante dominante en esa nación, mientras que el líder de Gales, Mark Drakeford, pidió a los ciudadanos que se preparen para la "tormenta Ómicron" y anunció que a partir del domingo 26 cerrarán las discotecas y volverá a imponerse la distancia social en tiendas y espacios de trabajo.

En ese contexto, Londres lanzó una campaña de vacunación masiva de refuerzo que busca llegar al máximo número de personas antes de final de año.

"No solo nos centramos en estar seguros de que tenemos el inicio de vacunación más rápido de Europa, sino también en que, gracias a la campaña Get Boosted Now (Date el refuerzo ahora) podamos evitar algunas de las consecuencias más dañinas de Ómicron", remarcó Johnson.

Aunque el Gobierno intenta abstenerse de limitar los contactos sociales durante las fiestas, los asesores científicos apuntan a avanzar ya con esas restricciones.

Cierta debilidad en el Gobierno y los cuestionamientos al manejo de la pandemia parecen haber influido en la derrota del Partido Conservador en Shropshire, al norte de Inglaterra, un bastión que ocuparon durante casi 200 años.

"Soy responsable de todo lo que hace el Gobierno y por supuesto asumo la responsabilidad personal", dijo Johnson y agregó: "Entiendo perfectamente por qué la gente se siente frustrada", agregó.

También Alemania enfrenta una situación compleja y debe prepararse para una nueva "ola masiva" de contagios provocados por Ómicron, según advirtió hoy el ministro de Salud, Karl Lauterbach, tras conocerse la cifra de casi 51.000 positivos en la última jornada.

"Debemos prepararnos para un desafío bajo una forma que aún no hemos conocido; incluso una evolución más suave (de la enfermedad) no hará grandes diferencias", declaró Lauterbach en una conferencia de prensa en Hanover.

Para el ministro, como las infecciones parecen menos graves, podría “mantenerse bajo el número de muertes durante dos o tres semanas, pero el aumento en el número de casos puede neutralizar esta ventaja".

Mientras, Irlanda anunció hoy, a través del primer ministro Micheal Martin, que los pubs y restaurantes deberán cerrar a las 20, una medida que regirá hasta fines de enero para luchar contra la propagación de la nueva variante.

También Dinamarca avanzó hacia algunas restricciones: ordenó el cierre de cines, teatros y salas de concierto, después de un récord de más de 11.000 casos en las últimas 24 horas, con un nuevo pico de más de 2.500 de la variante Ómicron, informó el Gobierno.

"Los teatros, los cines, las salas de concierto tendrán que cerrar", declaró la primera ministra Mette Frederiksen durante una conferencia de prensa.

Hacia medidas similares irá Suiza, que endurecerá sus medidas anticovid a partir del lunes para intentar contener la quinta ola de la pandemia y anticipar la llegada de Ómicron, informó hoy el Gobierno, que impuso límites a los no vacunados y renovó el llamado a realizar trabajo remoto.

"Sólo las personas vacunadas o curadas tendrán ahora acceso al interior de los restaurantes, de los establecimientos culturales y de las instalaciones deportivas o de ocio, así como a los acontecimientos en interiores", indicó el Consejo Federal suizo en un comunicado.

En Francia, en tanto, dan por hecho, de acuerdo al primer ministro Jean Castex, que la velocidad de propagación de Ómicron, "fulgurante en los vecinos de Europa", hará que la variante "sea dominante desde principios de 2022" en el país.

"No sabemos todavía nada de esta variante: aunque su velocidad de propagación parece mucho más elevada, no parece que sea más peligrosa que la variante Delta, y los datos de los que disponemos indican que la cobertura completa de la vacuna con la dosis de refuerzo protegen bien contra las formas graves de la enfermedad", explicó Castex en un discurso desde su residencia oficial.

También Estados Unidos adelantó que Ómicron pasará a ser la variante dominante en el territorio, aunque “Delta sigue circulando de forma amplia”, según Walensky, directora de los CDC.

En conferencia de prensa del equipo de trabajo contra la Covid-19 de la Casa Blanca, Walensky dijo que esperan que Ómicron “se convierta en la cepa predominante en Estados Unidos, como ha pasado en otros países, en las próximas semanas".

En tanto, en Sudáfrica, el primer país que registró la nueva variante, hubo una explosión de casos pero con menos hospitalizaciones y muertes que en anteriores olas.

Aunque el país registró el miércoles récord de contagios desde el inicio de la pandemia, por la rápida propagación de Ómicron, “las hospitalizaciones no aumentan a un ritmo tan espectacular”, explicó Michelle Groome, del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles.

"Comenzamos a ver algunos aumentos, pero aumentos relativamente débiles de las muertes", agregó la funcionaria.

Con información de Télam