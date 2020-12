El PJ criticó a la COPPPAL por no observar las elecciones en Venezuela

El partido Justicialista presentó se mostró preocupado por la decisión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) por declinar su participación en la observación de las elecciones legislativas que se celebran este domingo en Venezuela.

A través de un comunicado, el PJ consideró que "una decisión de esta naturaleza sin previa consulta a la coordinación general, presenta un antecedente no deseado" y aclaró que "hubiera querido opinar ante tal circunstancia".

"Dicha decisión, además, deja sin cobertura política e institucional a delegados que se encontraban viajando al momento que se dio a conocer la misma", enfatizaron.

"Como en otras ocasiones y en este caso a pedido de los partidos venezolanos (oficialistas y opositores) miembros de la COPPPAL, el Observatorio Electoral, a cargo de la compañera Dolores Gandulfo (PJ) realizó las gestiones ante el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para que la organización participe como veedora del proceso electoral del 6 de diciembre", sintetiza el comunicado.

Se votan recambios en la Asamblea Nacional

Venezuela renueva en las urnas la composición de la Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral) en comicios para los que se prevé un cómodo triunfo del chavismo y una baja participación ciudadana ante la abstención dispuesta por la mayoría de la oposición.



Las elecciones determinarán el regreso del oficialismo al control absoluto de los cinco poderes públicos del país luego de que la AN tuviera una holgada mayoría opositora en los últimos cinco años, por primera y única vez desde la llegada del chavismo al gobierno en 1999.



Asimismo, para el grueso de la oposición significará el fin de los argumentos legales que le permitieron designar un gobierno interino paralelo encabezado por el titular de la AN, Juan Guaidó, tras desconocer el mandato actual del presidente Nicolás Maduro por considerar que surgió de elecciones irregulares.



Los comicios están rodeados de una polémica que proyectará sus consecuencias en el tiempo, pues la mayoría de la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el Grupo Internacional de Contacto anunciaron que los desconocen.