Se profundiza la crisis en Perú y detuvieron a Pedro Castillo

Luego de anunciar la disolución del Congreso, este mediodía (hora argentina), el mandatario peruano salió del Palacio de Gobierno con su familia y se trasladó a una sede de la prefectura.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido horas después de haber anunciado la disolución del Congreso, una decisión que llegó en el marco de una crisis institucional que asedió a su Gobierno -asumido el 21 de julio de 2021-, pero que en realidad tiene larga data: desde 2016 no hay Gobierno que haya finalizado su mandato. Por su parte, el Congreso unicameral sesionó y votó por 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, la vacancia presidencial por “incapacidad moral”. “El sistema político y económico peruano está desahuciado”, sentenció ante El Destape el analista político de la universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas.

Según informó el portal de noticias El Comercio, Castillo se trasladó a la sede de la prefectura, en Lima, por su propia cuenta, mientras en paralelo la fiscalía de la Nación anunciaba medidas en su contra por haber disuelto el Congreso. “Fue detenido por la Policía Nacional bajo condición de flagrancia”, informó el medio y señaló que su ex primer ministro, Aníbal Torres, oficiará de abogado defensor. Unos minutos antes, la Junta de Fiscales Supremos había anunciado acciones legales: “Condenamos el quebrantamiento del orden constitucional”, denunciaron.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Castillo debía enfrentar este miércoles una tercera moción de vacancia presidencial. En otras palabras, por tercera vez el Congreso iba a decidir si lo sacaba de su cargo o no. A diferencia de las otras ocasiones, esta iniciativa llegó con mucha más fuerza y más adhesiones fue firmada por congresistas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú, Alianza para el Progreso y otros legisladores independientes. El proyecto fue aprobado por 73 votos a favor -cuando se necesitaban 52-, 32 en contra y seis abstenciones para declarar la “incapacidad moral” para el ejercicio de la presidencia y se decidió que se trataría en el pleno este 7 de diciembre.

Antes de que el Congreso sesionara, a las 12 (hora argentina), el mandatario emitió un mensaje grabado. “Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional", pronunció ante la cámara e informó que llamaría a elecciones lo antes posible para la elección de nuevas y nuevos legisladores.

Mientras tanto, dijo, se gobernaría por decreto y estableció un toque de queda de las 22 a las 4. “Se declara en reorganización el sistema de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional", determinó. Castillo, además, se ocupó de hacer un racconto de lo que fue su gestión, los desencuentros constantes con el Poder Legislativo, enumeró los proyectos de ley que nunca fueron tratados y denunció una "obcecada campaña y de ataques sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana".

Según lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, de 1993, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso en caso de “censura” o si se ha “negado su confianza a dos (en dos ocasiones) Consejos de Ministros”. Es decir, en caso de que el Congreso niegue el aval al gabinete de ministros en dos ocasiones.

“La Constitución de 1993 de (el expresidente Alberto) Fujimori -que dio un autogolpe, en 1992- permite que le presidente disuelva el Congreso, pero con una razón. Eso fue lo que pasó con (el expresidente) Martín Vizcarra, por ejemplo, y tenía la potestad legal de hacerlo. En el caso de Castillo, como era todo tan improvisado, lanza esta medida sin la justificación, una locura. No sólo se limita al Congreso, sino que cita a Fujimori textualmente diciendo que iba a intervenir el Poder Judicial. Legalmente no podía hacer eso, no hay ninguna norma que avale esto”, explicó Cárdenas a este medio.

NOTICIA EN DESARROLLO...