Las Fuerzas Armadas y la Policía tomarán el control de la tercera ciudad más importante de Perú

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, observa durante una ceremonia de firma de acuerdos con el presidente chino, Xi Jinping, en el palacio de gobierno al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Lima

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú tomarán el control de Trujillo, la tercera ciudad más populosa del país, en supuesta respuesta a un ataque "terrorista" con explosivos cometido este lunes en la sede de la Fiscalía local. "Ante el cobarde acto de terrorismo urbano ocurrido en Trujillo, el Gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, anuncia que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP) tomarán el control de la ciudad en el marco del estado de emergencia", informó el Gobierno en su cuenta oficial de X.

"Condenamos estos ataques terroristas de bandas criminales y aseguramos a la población que no descansaremos ni flaquearemos ante estos viles atentados. Reafirmamos el trabajo conjunto del Gobierno central, gobierno regional y autoridades municipales para garantizar el orden, proteger a las familias de La Libertad y conseguir un futuro con justicia para todos los peruanos", agregaron en el comunicado. El ataque provocó herisdas en dos personas y "serios daños materiales", según indicó el Ministerio del Interior. Para el Gobierno, es una "respuesta criminal" a la "lucha" que llevaron adelante contra "redes delictivas nacionales y transnacionales".

Prórroga de los "estados de emergencia"

La situación política y social en Perú no está ordenada, más bien todo lo contrario y durante casi toda la gestión de la presidenta Dina Boluarte que asumió tras la destitución de Pedro Castillo. en ese marco, el Gobierno declaró el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y La Libertad en noviembre el año pasado con el objetivo de lograr "orden interno". La última prórroga fue el 9 de enero de este año por 60 días y ese es el "marco legal" para que ahora le poder pase a manos de las Fuerzas Armadas.

Boluarte elude su responsabilidad en el Gobierno de Castillo: "¿Qué hago si no escucha?"

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó el jueves pasado que el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) no la escuchaba cuando era su vicepresidenta y ministra, y aseguró que la gestión de ese gobierno no era su "responsabilidad". "Todos sabemos que el año 2023 estuvimos en recesión en nuestra economía, eso no es responsabilidad de la presidenta Boluarte. Hemos recibido un país quebrado producto de la pandemia, producto de año y cinco meses de inacción que el país se iba a la quiebra", declaró Boluarte en un acto oficial en la región de Piura, en el norte de Perú.

La gobernante admitió que ante esta afirmación, la población le contestaría que ella era parte del Gobierno que presidió Castillo, pero dijo que este no era su responsabilidad.