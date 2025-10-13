A cuatro días de asumir, el nuevo presidente de Perú no logra formar un gabinete

Perú enfrenta, una vez más, una grave crisis institucional. A cuatro días de la destitución por el Congreso de la entonces presidenta Dina Boluarte, el flamante presidente José Jerí no logra conformar un gabinete. Esto implica que cualquier decisión que fuera a tomar Jerí no tenga validez, proque según la Constitución Política de Perú, los actos de Gobierno son nulos hasta que no haya un gabinete confirmado.

El domingo pasado cuando tomó posesión, Jerí anunció un nuevo gabinete "de amplia base" y agradeció los servicios prestados a la Nación a los integrantes del Consejo de Ministros de Boluarte, quien fue destituida la noche del jueves pasado. "Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana. Junto al nuevo premier, finalizaremos la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada", señaló Jerí en su cuenta de la red social X.

Casi 72 horas después de su nombramiento, el abogado y político derechista no nombró a ningún miembro del gabinete. Cuando la noche del sábado la prensa le preguntó sobre este tema, Jerí aseguró que lo está "construyendo", sin dar más detalles.

Desde que asumió el cargo la madrugada del viernes y pese a no contar con un gabinete ministerial, el nuevo presidente interino ya hizo varias actividades oficiales, dentro y fuera del Palacio de Gobierno de Lima. Además, este sábado convocó un Acuerdo Nacional, foro que reúne a representantes de los poderes del Estado, las fuerzas políticas y la sociedad civil, a fin de redactar "una agenda precisa ante la inseguridad ciudadana".

Jerí era presidente del Congreso y asumió la jefatura del Estado por sucesión constitucional después de que el Parlamento destituyera a Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

El abogado se convirtió en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

Con informaciòn de Reuters y Europa Press