Persecución política en Ecuador: detienen a la correísta Luisa González

A poco más de un mes de las elecciones regionales en Ecuador, la Policía detuvo este jueves por la madrugada a la opositora Luisa González, excandidata presidencial del correísmo en los comicios de 2023 y 2025. Fue arrestada tras investigaciones por presunto manejo irregular de fondos durante una campaña electoral, con supuesto financiamiento desde Venezuela. La dirigente y la oposición negaron las acusaciones y repudiaron el accionar policial.

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Esta madrugada, efectivos policiales allanaron el hogar de González en una localidad rural de la provincia de Manabí, a casi 400 kilómetros al oeste de Quito. La Fiscalía informó que ejecutó junto a la Policía ecuatoriana órdenes de detención contra una persona con las iniciales L.M.G.A por "presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023".

Las iniciales coinciden con las de Luisa Magdalena González Alcívar, el nombre completo de la dirigente de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa. En 2023, González fue quien perdió la segunda vuelta contra Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador.

Horas después de ser detenida y llevada la justicia, desde su cuenta de X se compartió una imagen con un escrito: "Hemos llegado a una situación insostenible. La dictadura de Noboa no solo ha llevado a nuestro querido país al desastre económico, con una violencia y una corrupción totales, sino que el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente", señaló.

Las críticas de la oposición

Uno de los primeros en repudiar los hechos fue el expresidente Correa. "Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta! Ecuador Vencerá", escribió en X.

Luego, el exmandatario dijo haber hablado con ella y detalló que la dirigente está en el Cuartel Modelo de la ciudad de Guayaquil. "Ojalá centenas de militantes y gente decente guayasense pueda acudir a las afueras del cuartel a acompañar a Luisa. Que sepa que no está sola", añadió.

En tanto, Revolución Ciudadana tildó de "arbitraria e inconstitucional" a la detención y destacó que las autoridades no habían detallado dónde estaba González ni permitido el acceso de su defensa. "Denunciamos la instrumentalización aberrante del sistema penal y de las unidades especializadas en crimen organizado para judicializar la política", agregó el partido.

En una rueda de prensa, su presidenta, Gabriela Rivadeneira, denunció su detención y calificó de "dictatorial" al Gobierno de Noboa. "Quieren tapar la crisis con estos shows mediáticos arriesgando la vida de dirigentes políticos", señaló.

De qué la acusan

González fue imputada en enero como parte del caso "Caja Chica", en el que la Fiscalía atribuye un presunto delito de delincuencia organizada para lavado de dinero, con supuesto financiamiento proveniente de Venezuela para las elecciones de 2023.

Posteriormente, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió a Revolución Ciudadana a petición de la Fiscalía, una acción que el correísmo también denunció como una persecución política por parte del Gobierno del presidente Noboa para excluirlos de las elecciones regionales que se realizarán a fines de noviembre.