Premios Nobel de la Paz darán sus propuestas al Papa para una "fraternidad universal"

Cerca de 30 premios Nobel de la Paz se reunirán el sábado próximo en la Plaza San Pedro para darle sus propuestas de "fraternidad universal" al papa Francisco como una forma de mostrar su rechazo a las guerras.

Los nóbeles Muhammad Yunus (2006) y Nadia Murad (2018) encabezarán el grupo de laureados que darán al pontífice "un documento sobre la fraternidad" y lanzarán una campaña de un millón de firmas por la paz mundial, informó hoy el cardenal Mauro Gambetti en conferencia de prensa.

El encuentro es organizado por la fundación vaticana Fratelli tutti, creada por el papa Francisco en 2021 para promover la encíclica del mismo nombre de 2020 centrada en la fraternidad, y tendrá por lema "Not Alone" (No solos), agregó Gambetti.

El evento, explicó el purpurado italiano que preside la fundación, congregará desde temprano a cerca de 30 Premios Nobel de la Paz para la elaboración de un documento que, alrededor de las 18 locales (las 13 en la Argentina) le será dado en mano al Papa por Yunus y Murad.

Durante toda la jornada de trabajo habrá conexiones con ocho ciudades de mundo, entre ellas Buenos Aires, en donde estará presente para el diálogo con los participantes el cartonero Sergio Sánchez, amigo de Jorge Bergoglio desde su época de arzobispo porteño, agregó Gambetti.

Otras conexiones serán desde Brazzaville (República del Congo), Trapani (Italia), Bangui (República Centroafricana), Adis Abeba (Etiopía), Nagasaki (Japón), Lima y Jerusalén.

El secretario general de la fundación, el jesuita Francesco Occhetta, aseveró que "un encuentro mundial sobre la fraternidad, con la encíclica 'Fratelli tutti' del papa Francisco en el horizonte, sobre todo, significa ayudar a las culturas a redescubrir una palabra antigua que la Ilustración ha traicionado y olvidado: la fraternidad".

"Elaboraremos juntos una Declaración sobre la fraternidad, pediremos adherirnos a ella", agregó Ochietta, que precisó que el sábado habrá "unos 30 ganadores del Premio Nobel de la Paz", en un evento financiado en parte por el empresario argentino Alejandro Roemmers y en el que habrá un espacio artístico con figuras como Andrea Bocelli.

Además, habrá un encuentro de 194 niños de todo el planeta "para hacer vivo el abrazo de la columnata de Bernini para el mundo", en referencia al característico arco que enmarca la Plaza San Pedro.

'Fratelli tutti' fue establecida por el papa Francisco con un quirógrafo (documento vaticano) firmado el 8 de diciembre de 2021 con los objetivos de "sostener y planificar caminos de arte y fe; invertir en el crecimiento cultural y espiritual a través de eventos, caminos y ejercicios espirituales; promover el diálogo con las culturas y otras religiones sobre los temas de las últimas encíclicas del Pontífice, para construir una alianza social".

Con información de Télam