Israel dice que mató a un periodista de Al Jazeera al que acusa de liderar una célula de Hamás

Foto de archivo ilustrativa del logo de Al Jazeera en un edificio de la cadena en Doha

El Ejército israelí dijo el domingo que mató al periodista de Al Jazeera Anas Al Sharif, a quien acusó de dirigir una célula de Hamás, en un ataque contra la ciudad de Gaza.

La cadena qatarí dijo que también habían muerto otros tres de sus periodistas, y un funcionario del hospital Shifa reportó un total de siete fallecidos.

"Anas Al Sharif era el jefe de una célula terrorista en la organización terrorista Hamás y era responsable de promover los ataques con cohetes a civiles israelíes y soldados israelíes", dijo el Ejército israelí.

Grupos de periodistas palestinos condenaron los asesinatos.

Un grupo de defensa de la libertad de prensa y un experto de la ONU habían advertido previamente de que la vida de Al Sharif corría peligro por informar desde Gaza.

La Relatora Especial de la ONU, Irene Khan, dijo el mes pasado que las afirmaciones de Israel en su contra carecían de fundamento.

En julio, el Comité para la Protección de los Periodistas instó a la comunidad internacional a proteger a Al Sharif.

Con información de Reuters