El cambio de postura de Trump sobre Lula podría deberse a un magnate brasileño de la carne

FOTO DE ARCHIVO-El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reacciona mientras escucha el discurso del presidente de Estados Unidos, en Naciones Unidas

Un copropietario del gigante cárnico brasileño JBS se reunió en privado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, unas tres semanas antes de que Trump extendiera una sorpresiva rama de olivo al presidente de Brasil en su discurso de las Naciones Unidas el martes, dijeron a Reuters tres personas con conocimiento del encuentro.

La reunión ayudó a allanar el camino para que Trump adoptara un tono más favorable hacia Lula en la ONU, dijeron dos de las fuentes.

El martes, Trump elogió al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a pesar de los meses de enfrentamiento entre ambos líderes, por lo que la Casa Blanca ha calificado como una "caza de brujas" en Brasil contra un aliado de Trump.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En julio, la Casa Blanca impuso aranceles del 50% a la mayoría de las importaciones brasileñas, incluida la carne, lo que podría sacudir la cadena de suministro de empresas alimentarias como JBS y su filial Pilgrim's Pride.

Fue en las semanas siguientes cuando el copropietario de JBS, Joesley Batista, consiguió concertar una reunión con Trump, de la que informó por primera vez el diario Folha de Sao Paulo.

JBS no quiso hacer comentarios, y la Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Según una de las personas con conocimiento de la conversación, Batista le dijo a Trump que los aranceles que había impuesto a los productos brasileños estaban encareciendo demasiado la carne de vacuno para los estadounidenses.

Los gravámenes fueron citados por la Casa Blanca como represalia por lo que Trump consideraba una persecución injusta del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, un político de derecha que este mes fue condenado por planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022.

Con información de Reuters