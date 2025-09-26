Fracasa en la ONU la presión de Rusia y China para retrasar vuelta de sanciones a Irán

Imagen de archivo. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se dirige a la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

La presión de Rusia y China para retrasar el regreso de las sanciones de las Naciones Unidas a Irán fracasó el viernes en el Consejo de Seguridad de 15 miembros, después de que solo cuatro países apoyaran su proyecto de resolución, abriendo la puerta a la reimposición de las medidas.

Todas las sanciones de la ONU a Irán se reimpondrán a las 20.00 EDT del sábado (0000 GMT del domingo) después de que las potencias europeas, conocidas como el E3, desencadenaran un proceso de 30 días conocido como "snapback" al acusar a Teherán de violar un acuerdo de 2015 destinado a evitar que desarrolle armas nucleares.

Irán niega que busque tener armas nucleares.

Los diplomáticos habían dicho que era poco probable que se aprobara la resolución para retrasar las sanciones durante seis meses, después de que las conversaciones de última hora entre Irán y Reino Unido, Francia y Alemania no lograran salir de un punto muerto.

Nueve países votaron en contra y dos se abstuvieron.

"Este Consejo no tiene la seguridad necesaria de que exista un camino claro hacia una solución diplomática rápida", dijo tras la votación Barbara Wood, enviada británica ante las Naciones Unidas.

"Este Consejo ha cumplido los pasos necesarios del proceso de 'snapback' establecido en la resolución 2231, por lo que las sanciones de la ONU contra la proliferación iraní se reimpondrán este fin de semana", destacó.

Las potencias europeas habían ofrecido retrasar el restablecimiento de las sanciones hasta seis meses para dar margen a las conversaciones sobre un acuerdo a largo plazo si Irán restablecía el acceso de los inspectores nucleares de la ONU, abordaba las preocupaciones sobre sus reservas de uranio enriquecido y entablaba conversaciones con Estados Unidos.

Irán afirmó que las potencias europeas y Estados Unidos son plenamente responsables de "las graves consecuencias" de no haber logrado retrasar el restablecimiento de las sanciones.

"Al ignorar los hechos, difundir afirmaciones falsas, tergiversar el programa pacífico de Irán y bloquear la diplomacia, han allanado de forma activa y deliberada el camino para una peligrosa escalada", declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi ante el Consejo de Seguridad.

(Reportaje adicional de Rodrigo Campos; Edición de Howard Goller y Edmund Klamann)