Trump dice que no volverá a Twitter si se restablece su cuenta

El ex presidente de EEUU hizo la aclaración luego que el multimillonario Elon Musk comprara la red social y se disparan una lluvia de rumores, entre ellos que el magnate inmobiliario podría retornar a la que fue su plataforma de comunicación preferida.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no volverá a la red social Twitter, aún si su cuenta es restablecida, tras el anuncio de la compra de la plataforma por parte del multimillonario Elon Musk. Esta noticia había desatado una lluvia de rumores, entre ellos que el magnate inmobiliario recuperaría su cuenta con millones de seguidores que supo ser su canal de comunicación preferido, tanto durante su paso por la Casa Blanca como antes.

Trump dijo al canal de noticias Fox News que se unirá formalmente a su propia red Truth Social en los próximos siete días, como estaba previsto. "No me voy a ir a Twitter, me voy a quedar en Truth", dijo Trump y agregó: "Espero que Elon compre Twitter porque le hará mejoras y es un buen hombre, pero me voy a quedar en Truth."

El multimillonario Musk finalmente llegó este lunes a un acuerdo para comprar Twitter Inc. en 44.000 millones de dólares. Se trata de una de las operaciones más grandes de la historia para privatizar una plataforma de redes sociales de 16 años. En una historia de amores y odios, el magnate se decidió por comprar la empresa y llevar a cabo cambios profundos.

Los inversores recibirán 54,20 dólares por cada acción de Twitter que posean, dijo la compañía en un comunicado oficial. El precio es un 38% más alto que el cierre de las acciones el 1 de abril, el último día hábil antes de que Musk revelara una participación significativa en la empresa, lo que provocó un repunte de las acciones. Las acciones de Twitter se detuvieron por la noticia.

Con información de Reuters