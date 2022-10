Irán advierte que "hoy se terminan las protestas", tras otra madrugada de disturbios

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que "hoy se acaban las protestas" en el país, tras una nueva noche de manifestaciones por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini cuando se encontraba bajo custodia policial.

"Los manifestantes no deben poner a prueba la paciencia del sistema", advirtió el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Husein Salami, quien envió un mensaje tajante: "Las protestas se acaban hoy. No salgan más a la calle", ordenó en un mensaje durante un funeral en honor a las víctimas de un atentado perpetrado el miércoles en la mezquita de Shiraz.

Si bien el grupo extremista Estado Islámico (EI) se atribuyó la autoría de ese ataque, en el que murieron 15 personas, el Gobierno señala que fue el golpe final de 40 días de alboroto "alimentado por países enemigos" como Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Arabia Saudita.

"No vendan nuestra patria y honor a América, no golpeen los rostros de los guerreros que han usado su pecho para protegernos, quítense el disfraz de soldados americanos. No se conviertan en peones de los enemigos de la patria", proclamó el militar, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Europa Press.

La república islámica es escenario de una ola de protestas desde el 16 de septiembre, a raíz de la muerte de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años que falleció dos días después de haber sido detenida en Teherán por la policía de la moral por llevar mal puesto su velo islámico.

La consigna inicial de las protestas "Mujer, Vida, Libertad" fue mutando con el correr de los días hasta convertirse en una consigna contra el líder máximo de la república islámica, el ayatollah Ali Jamenei.

"Muerte al dictador", gritaron esta mañana los manifestantes en la peregrinación del Arbain, la ceremonia que marca el fin del duelo de 40 días entre los musulmanes de confesión chiita, por la muerte de uno de los suyos en Divandareh, en la provincia de Kurdistán.

Mohsen Mohamadi, de 28 años, murió el 19 de septiembre en el hospital de Kowsar en Sanandaj, la capital del Kurdistán iraní, tras haber recibido un disparo de las fuerzas antidisturbios durante una manifestación.

Anoche, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra una manifestación reunida afuera de ese mismo hospital.

Las personas se congregaron allí para proteger a un hombre internado allí y amenazado de detención, informó el grupo humanitario Hengaw en su cuenta de Twitter.

"Las fuerzas represivas abrieron fuego contra las personas reunidas frente al hospital Kowsar para proteger a Ashkan Mrwati", escribió el grupo, con sede en Oslo, Noruega.

"Intentan detener a Ashkan Mrwati, que está herido", agregó Hengaw, junto a una foto del manifestante tumbado en una camilla.

Según la misma fuente, las fuerzas de seguridad también abrieron fuego en la residencia de la Universidad de Medicina de Kurdistán, ubicada en las inmediaciones del hospital.

Esta mañana, luego de otra noche agitada, hubo manifestaciones en varias ciudades de Irán, incluida la capital, Teherán, informó la agencia de noticias AFP.

Hengaw informó que dos personas resultaron heridas por disparos de las fuerzas de seguridad contra una manifestación de estudiantes en Kermanshah.

La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, reportó 160 muertes, entre ellos unos 20 niños, en las protestas desatadas por la muerte de Amini.

Otras 93 personas fallecieron en manifestaciones convocadas en la ciudad de Sahedan, en el sudeste del país, por otro motivo: la violación de una joven por un policía, según IHR.

"El riesgo de una masacre es real y las Naciones Unidas deben garantizar que esto no ocurra", destacó el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien instó a "aumentar la presión diplomática sobre Irán y a establecer un mecanismo de investigación para juzgar a los responsables" de la represión.

Con información de Télam