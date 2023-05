Británicos se unen a campaña para apoyar a las comunidades en el feriado por la coronación

La celebración del coronación del rey Carlos III continúa hoy con una campaña que convoca a todos los británicos a sumarse a apoyar a las organizaciones benéficas y comunidades a través de acciones voluntarias en un día que fue decretado como feriado bancario.

Carlos III invitó a millones de británicos a unirse a la campaña Big Help Out, una iniciativa de voluntariado que busca dejar un legado duradero tras su coronación.

La campaña ofrece muchas oportunidades para que los británicos ayuden a sus comunidades locales, ya sea donando alimentos no utilizados o dedicando tiempo a organizaciones benéficas y grupos comunitarios.

Los miembros de la realeza también están participando en eventos en distintas partes del país, mientras que los ciudadanos pueden registrarse en la aplicación The Big Help Out para conectarse con las organizaciones benéficas y comunidades que necesitan ayuda.

La iniciativa se produce después del concierto de coronación de anoche en el que el príncipe Guillermo rindió homenaje a su padre en el escenario.

Uno de los principales enfoques de la iniciativa es el apoyo a las organizaciones benéficas de alimentos, cuya demanda aumentó a medida que la inseguridad alimentaria se volvió más común en el Reino Unido, debido al alto costo de la vida (10% de inflación anual).

The Trussell Trust, el proveedor de bancos de alimentos más grande del Reino Unido, distribuyó 3 millones de paquetes durante el año pasado, lo que representa un aumento del 37% en comparación con el año anterior, informó la BBC.

Esta situación preocupa profundamente a Justin Wylie, director asociado de participación pública en Trussell Trust, hogar de más de 1.600 bancos de alimentos en todo el Reino Unido.

Según dijo Wylie a la BBC, la crisis económica llevó a demasiadas familias a tener que tomar decisiones difíciles sobre si pagar por la comida o los servicios públicos básicos.

Además, agregó que muchos hogares no pueden permitirse encender la cocina o el refrigerador y se ven obligados a tomar préstamos para adquirir lo esencial, y alertó que esta tendencia podría empeorar en los próximos meses, lo que podría provocar que muchas más personas tengan que recurrir a los bancos de alimentos para sobrevivir.

La ONG Food Foundation realizó encuestas en enero de este año que indican que el 17,7% de los hogares del Reino Unido experimentaron inseguridad alimentaria, lo que equivale a unos 9,3 millones de adultos y 4 millones de niños.

Por lo tanto, es probable que los bancos de alimentos sean una opción popular que debieran tener en cuenta los voluntarios que deseen contribuir a la Big Help Out.

Otra opción para aquellos que deseen ayudar es participar en los refrigeradores comunitarios, que permiten a las personas y empresas donar alimentos frescos que de otro modo se desperdiciarían, para que otros en la comunidad puedan tomar lo que necesitan.

Aoife Allen, directora de Hubbub, una organización que opera 450 refrigeradores comunitarios en todo el Reino Unido, explicó a la emisora pública, que la demanda de estos servicios aumentó en los últimos años, tanto como resultado del incremento del costo de vida como por efectos de la pandemia.

