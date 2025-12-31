Peso mexicano se perfila a registrar su mejor año en más de dos décadas

Imagen de archivo. Un tablero muestra los tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense.

El peso mexicano se depreciaba el miércoles, pero se encaminaba a lograr su ‍mejor desempeño anual ⁠desde que entró en vigencia el régimen cambiario de libre flotación en 1994, impulsado principalmente por un débil comportamiento del dólar estadounidense a escala global.

Con una escasa liquidez debido al periodo vacacional de fin de año, la moneda local cotizaba en 18.0015 unidades, con un retroceso de un ‌0.13% frente al precio de referencia ⁠de LSEG del martes.

Aun ⁠así, apuntaba a culminar el año con un retorno acumulado de un 13.5%, a medida que el ‍dólar se dirigía a su mayor caída anual desde 2017 ante una ⁠serie de recortes de ‌tasas de interés por parte de la Fed, así como por preocupaciones fiscales y por la errática política comercial del presidente Donald Trump.

Por la mañana se dieron a conocer ‌cifras que ‌mostraron que el número de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo cayó inesperadamente la semana pasada, sin embargo es probable que la tasa de desocupación se ​haya mantenido alta en diciembre por la atonía de la contratación.

Los datos se sumaron a la publicación en la víspera de las minutas del encuentro de diciembre del banco central estadounidense que revelaron que las autoridades acordaron reducir las tasas solo ‍después de un debate profundamente dividido sobre los riesgos de la mayor economía del mundo.

La bolsa, en tanto, descendía el miércoles por tercera jornada seguida debido a un ajuste de posiciones después ​de haber subido la semana pasada un máximo nivel histórico de 65,882 puntos.

El índice líder S&P/BMV IPC, ​que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, caía un 0.49% a 64,049.11 ⁠unidades. En el año, no obstante sumaba un rendimiento del 29.3%, su mejor desempeño desde 2009.

Con información de Reuters