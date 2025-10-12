Al menos 44 personas mueren tras lluvias torrenciales en México: gobierno

Al menos 44 personas murieron en México tras días de fuertes lluvias e inundaciones, informó el domingo el gobierno.
Las precipitaciones torrenciales por las tormentas tropicales Priscilla y Raymond provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones en cinco estados.
Se registraron 18 muertos en el estado de Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y una en Querétaro, según un comunicado del gobierno.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum gestionaba un plan de respuesta para apoyar a 139 localidades afectadas.
Fotos publicadas por el ejército mexicano mostraban a personas siendo evacuadas por soldados utilizando balsas salvavidas, casas inundadas de lodo y rescatistas caminando con dificultad por las calles de las localidades con aguas que les llegaban a la cintura.
"Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales", dijo Sheinbaum en su cuenta de X.
"El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente", agregó.
Con información de Reuters