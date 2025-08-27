Más de 30 personas mueren tras las inundaciones y corrimientos de tierra en India

Bloques de cemento dañados yacen en el agua junto a una presa en construcción en el río Tawi, tras las fuertes lluvias caídas en Jammu, en la Cachemira india

Las fuertes lluvias han provocado inundaciones y corrimientos de tierra al norte de India, cortando servicios y matando a unas 34 personas, informaron las autoridades y los medios de comunicación locales, y se pronostican más lluvias para el miércoles.

Un corrimiento de tierras ocurrido el martes cerca del santuario de Vaishno Devi, en la famosa ruta de los peregrinos, ha causado la muerte de al menos 30 personas, informó el miércoles ANI, en la que Reuters tiene una participación minoritaria.

Se trata de la última catástrofe provocada por los aguaceros caídos en la región del Himalaya, que la semana pasada causaron 60 muertos y 200 desaparecidos en Kishtwar, en la Cachemira india.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la cercana Jammu, el Departamento Meteorológico de la India (IMD, por sus siglas en inglés) dijo que la lluvia alcanzó los 368 mm el martes.

El IMD pronosticó más lluvias y tormentas con vientos racheados para la región montañosa de Ladaj y fuertes lluvias para Himachal Pradesh y el territorio federal de Jammu y Cachemira.

Se ordenó el cierre de las escuelas en muchas partes de Jammu, Himachal Pradesh y Punjab, en el norte de India.

Las autoridades intentaban restablecer unos servicios de telecomunicaciones "casi inexistentes", dijo Omar Abdullah, ministro principal de Jammu y Cachemira.

El desbordamiento de los ríos Tawi, Chenab, Jhelum y Basantar provocó inundaciones en zonas bajas, según las autoridades, que causaron tres muertos en el distrito de Doda, en Jammu.

"La prioridad inmediata es restablecer la electricidad, el suministro de agua y los servicios de telefonía móvil, para lo que las autoridades han estado trabajando sin descanso durante la noche", dijo Jitendra Singh, ministro indio de Ciencia y Tecnología, en una publicación en la red social X.

Singh también dijo que el puente de Madhopur sufrió daños importantes el miércoles por la mañana.

Imágenes de televisión mostraron vehículos cayendo del puente al derrumbarse. Algunas autopistas que unen Jammu con el resto de India también sufrieron daños.

El vecino Pakistán también ha sufrido las lluvias monzónicas de las últimas semanas.

El martes, Pakistán dijo que su provincia oriental de Punjab se enfrentaba a un peligro de inundación de "muy alto a excepcionalmente alto" debido a las fuertes lluvias y a la decisión de India de liberar agua de dos presas.

El número de desplazados en la provincia supera los 150.000, de los cuales casi 35.000 abandonaron voluntariamente sus hogares desde el 14 de agosto tras las advertencias de inundación, según las autoridades.

Con información de Reuters