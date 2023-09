Paraguay amenazó con suspender las negociaciones UE-Mercosur en diciembre

Santiago Peña asumirá la presidencia del bloque regional en diciembre y dijo que si para entonces no hay definiciones, suspenderá todo.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, dijo este lunes que su país suspenderá las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea (UE) y buscará acuerdos con otras regiones si no se alcanza un acuerdo comercial entre ambos bloques antes del 6 de diciembre próximo, cuando Paraguay asume la presidencia temporaria del nucleamiento sudamericano.

"Mi posición es que después de 25 años de negociaciones hemos llegado a un momento en que tenemos que tomar decisiones. Yo le he dicho al presidente (de Brasil) Lula (Da Silva) que cierre la negociación, porque si él no cierra yo no voy a continuar (negociando) en el próximo semestre, yo voy a dedicarle el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones", dijo el mandatario en conferencia de prensa al ser consultado sobre la posibilidad de que el bloque sudamericano espere hasta el próximo 6 de diciembre para definir si continúa o no negociando con la UE.

El 6 de diciembre Paraguay asume la presidencia pro-témpore del Mercosur, destacó la agencia Sputnik.

El presidente paraguayo se mostró confiado en que el bloque sudamericano podrá cerrar acuerdos rápidamente con otras regiones y puso como ejemplo a Singapur y a Emiratos Árabes Unidos.

Peña resaltó que su país realiza transacciones con prácticamente todas las naciones del mundo, pero que en el caso del acuerdo comercial con la UE ya no se trata de una cuestión técnica sino política, en la que hay falta de voluntad por parte del bloque europeo, por lo que insistió en que bajo su presidencia el Mercosur se concentrará en otros mercados.

En 2019, tras casi dos décadas de negociaciones, el Mercosur y la UE llegaron a un principio de acuerdo, pero desde entonces han surgido reticencias, en especial de Francia, y no pudo ser ratificado. Una de las mayores exigencias de la UE es en materia ambiental.

Este año, el bloque europeo envió al Mercosur un documento adicional que incluye sanciones por no cumplir con metas ambientales y expresa su preocupación por la deforestación de la Amazonía.

Con información de Télam