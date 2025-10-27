Peso mexicano y bolsa avanzan animados por esperanzas de acuerdo entre EEUU y China

FOTO DE ARCHIVO. Un tablón muestra el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar en Ciudad de México

ÉXICO, 27 oct (Reuters) -El peso mexicano y la bolsa avanzaban el lunes impulsados por una ola de apetito por riesgo ante crecientes expectativas de que Estados Unidos y China llegarían pronto a un acuerdo que ponga fin a sus disputas comerciales.

El buen ánimo de los inversores se sumaba la perspectiva de que la Reserva Federal estadounidense recortaría nuevamente las tasas de interés en su decisión de esta semana.

* La moneda cotizaba en 18.3872 unidades, con una apreciación de un 0.30%, a medida que el dólar estadounidense se debilitaba también frente a otras divisas como al euro y el yuan chino.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

* "El tipo de cambio ha entrado en una fase consolidación en un canal entre 18.30 y 18.50 pesos por dólar", dijo la firma Banco Base en una nota de análisis.

* Analistas destacaron además comentarios de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, quien afirmó que habló con su par estadounidense, Donald Trump, el sábado y que ambos países extenderán unas semanas más el plazo para negociar las demandas comerciales pendientes con Washington.

* La atención de los participantes también estaba dirigida a la publicación esta semana de cifras locales del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 1.24% a 61,902.09 puntos, en un mercado con la mira puesta en la temporada de resultados trimestrales que finaliza el martes.

* Los títulos de la farmacéutica Genomma Lab encabezaban las alzas, con un 4.94% más a 18.49 pesos, seguidos por los del conglomerado Grupo Carso, que sumaban un 4.88% a 127.14 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años ascendía cinco puntos base a un 8.60%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9.35%.

Con información de Reuters